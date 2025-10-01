    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    Aktien Wien Schluss

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leitindex ATX gewinnt deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Wiener Börse schließt mit 1,37% Gewinn, ATX bei 4.699,72.
    • Eurozone-Inflation steigt auf 2,2%, Österreich 4,0%.
    • US-Arbeitsmarkt schwächelt, 32.000 Jobs verloren.
    Aktien Wien Schluss - Leitindex ATX gewinnt deutlich
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX legte 1,37 Prozent auf 4.699,72 Punkte zu. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es klar in die Gewinnzone.

    Mangels österreichischer Nachrichten rückten die internationalen Meldungen in den Fokus. In der Eurozone hat die Inflation im September wie erwartet angezogen. Die Verbraucherpreise sind im Jahresvergleich um 2,2 Prozent gestiegen. Im August hatte die Rate noch bei 2,0 Prozent gelegen. Volkswirte hatten den Anstieg im Schnitt erwartet. Die Reaktionen an den Finanzmärkten hielten sich in Grenzen, da die Daten im Rahmen der Erwartungen lagen und die Zahlen aus den Mitgliedsstaaten schon bekannt waren. Die Inflation in Österreich ist im September mit 4,0 Prozent auf hohem Niveau geblieben und liegt damit fast doppelt so hoch wie im Euroraum.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu OMV AG!
    Long
    43,29€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 13,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    49,47€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 13,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    International stand zudem der sogenannte "Shutdown" im Fokus. Im US-Kongress hat man den Haushaltsstreit auch im letzten Versuch nicht beilegen können, sodass die Arbeit in den Regierungsbehörden teilweise eingestellt wird. Dies gab es laut Helaba-Analysten in der Vergangenheit schon häufiger und die Auswirkungen auf die Finanzmärkte sind bisher überschaubar. Fragt sich nur, wie lange der Stillstand dauert, hieß es weiter von den Experten.

    Zudem wurden enttäuschende US-Daten publik. Die Privatwirtschaft der USA hat im September unerwartet Arbeitsplätze abgebaut. Im Vergleich zum Vormonat fiel die Zahl der Beschäftigten um 32.000, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg um 51.000 erwartet. Es ist der stärkste Rückgang seit März 2023. In den USA könnte nun eine Leitzinssenkung näher rücken.

    Europaweit notierten Pharma- und Stahlwerte in der Gunst der Anleger weit oben. In Wien zogen die Voestalpine -Papiere um sechs Prozent hoch und markierten damit mit Abstand die ATX-Spitze.

    Die Frequentis-Papiere setzten ihren Höhenflug mit plus 8,1 Prozent fort. Die Titel des Anbieters von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen liegen damit seit dem Jahresauftakt beachtliche fast 190 Prozent im Plus.

    Keine klare Richtung gab es für die Aktien der schwer gewichteten Banken zu sehen. Die Aktionäre der Erste Group konnten ein Plus von 2,7 Prozent verbuchen. Raiffeisen Bank International verbilligten sich hingegen um 2,4 Prozent. Bei der Bawag gab es ein kleines Plus von 0,3 Prozent zu sehen.

    Andritz gewannen unter den weiteren Schwergewichten 1,7 Prozent. Die OMV -Titel legten 1,8 Prozent zu. Unter den Stromversorgern gewannen Verbund-Titel 1,3 Prozent./ste/sto/APA/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie

    Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 60,65 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 17:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um +0,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 15,08 Mrd..

    OMV zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,9000 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Wien Schluss Leitindex ATX gewinnt deutlich Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX legte 1,37 Prozent auf 4.699,72 Punkte zu. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es klar in die Gewinnzone. Mangels österreichischer …