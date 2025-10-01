    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTRATON AktievorwärtsNachrichten zu TRATON
    JPMORGAN stuft Traton auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Traton nach Gesprächen mit Finanzchef Micael Jackstein von 34 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Schätzungen für Umsatz und bereinigtes operatives Quartalsergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers lägen unter den Konsensprognosen, schrieb Jose M Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht am 29. Oktober. Er senkte zudem seine bereinigten Ebit-Erwartungen für 2025 und 2026 und liegt damit nach eigener Aussage nun noch deutlicher unter den Konsensprognosen als für das dritte Quartal./rob/gl/he

