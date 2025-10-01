Expo Real
Wemolo stellt KI-System für Flächenmonitoring vor / Intelligente Kameras erkennen Müll und Vandalismus automatisch: Aus Free-Flow-Parkraum wird Asset-Management-Plattform mit Alert-Funktion (FOTO)
München (ots) - Wemolo (http://www.wemolo.com) macht Immobilienflächen
intelligent: Auf der Expo Real (6.-8. Oktober, Halle B3 Stand 341) zeigt Europas
führender Anbieter digitaler Parkraumlösungen erstmals sein KI-basiertes
Flächenmonitoring, das mit 360°-Kameras und künstlicher Intelligenz Müll,
Graffiti, Schnee und Vandalismus automatisch erkennt. Das System verschickt
sofort E-Mail-Tickets mit Bildnachweis an Facility Manager oder - falls
notwendig - direkt an den Sicherheitsdienst. So wird eine lückenlose
Objektdokumentation sichergestellt, die einen effizienten Betrieb, transparente
Steuerung und einen langfristigen Werterhalt unterstützt. Für Asset- und
Property-Manager bedeutet dies: kontinuierliches Monitoring ohne permanente
Standortpräsenz.
Die Lösung baut auf Wemolos bewährter Free-Flow-Technologie auf, die bereits an
über 3.500 Standorten im Einsatz ist, und erweitert sie um automatisiertes
Flächenmonitoring. Während die ANPR-Scanner weiterhin Kennzeichen für das
Parkraummanagement erfassen, kommen 360°-Kameras mit zusätzlichem
180°-Panoramamodul für den Überblick sowie motorisiertem 25-fach-Zoom für
Details zum Einsatz. Die Präzision reicht so weit, dass selbst eine
Plastikflasche noch aus 90 Metern Entfernung erkannt wird.
Die KI analysiert den Zustand der gesamten Außenflächen - von Einfahrten über
Gehwege bis zu Grünbereichen. Erfasst werden typische Problemfelder wie
Sauberkeit (Müll, Einkaufswagen, Schnee, Glatteis), Sicherheit (Graffiti,
Vandalismus, Sachschäden) und Ordnung (blockierte Flächen, Zufahrts- und
Wegeblockaden, Fremdparker). Auch im Center-Management verbessert das System
Servicequalität und Einkaufserlebnis messbar. Für jedes Ereignis werden
automatisch Tickets mit Bildnachweis erstellt.
"Immobilien bekommen damit ein digitales Auge für ihre Flächen", erklärt Dominic
Winkler, Head of Sales & Business Development Real Estate bei Wemolo. "Property
Manager erhalten frühzeitig Hinweise - und können Probleme lösen, bevor sie zu
größeren Schäden oder Beschwerden führen."
Vom Überblick zur aktiven Steuerung
Darüber hinaus generiert das System anonymisierte Frequenzdaten zu Personen- und
Fahrzeugströmen, die vor allem Property- und Asset-Manager für Standortplanung
und Steuerung nutzen können. Gerade bei Portfolios mit überregional verteilten
Handels- und Fachmarktstandorten eröffnet dies die Möglichkeit, Standorte
digital zu managen und die Zahl von Vor-Ort-Besuchen deutlich zu reduzieren -
ohne Transparenz und Kontrolle zu verlieren.
Das System reagiert auch auf auffällige Geräuschpegel, etwa Glasbruch in der
