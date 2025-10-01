Wemolo stellt KI-System für Flächenmonitoring vor / Intelligente Kameras erkennen Müll und Vandalismus automatisch: Aus Free-Flow-Parkraum wird Asset-Management-Plattform mit Alert-Funktion (FOTO)

München (ots) - Wemolo (http://www.wemolo.com) macht Immobilienflächen

intelligent: Auf der Expo Real (6.-8. Oktober, Halle B3 Stand 341) zeigt Europas

führender Anbieter digitaler Parkraumlösungen erstmals sein KI-basiertes

Flächenmonitoring, das mit 360°-Kameras und künstlicher Intelligenz Müll,

Graffiti, Schnee und Vandalismus automatisch erkennt. Das System verschickt

sofort E-Mail-Tickets mit Bildnachweis an Facility Manager oder - falls

notwendig - direkt an den Sicherheitsdienst. So wird eine lückenlose

Objektdokumentation sichergestellt, die einen effizienten Betrieb, transparente

Steuerung und einen langfristigen Werterhalt unterstützt. Für Asset- und

Property-Manager bedeutet dies: kontinuierliches Monitoring ohne permanente

Standortpräsenz.



So funktioniert das System





Die Lösung baut auf Wemolos bewährter Free-Flow-Technologie auf, die bereits anüber 3.500 Standorten im Einsatz ist, und erweitert sie um automatisiertesFlächenmonitoring. Während die ANPR-Scanner weiterhin Kennzeichen für dasParkraummanagement erfassen, kommen 360°-Kameras mit zusätzlichem180°-Panoramamodul für den Überblick sowie motorisiertem 25-fach-Zoom fürDetails zum Einsatz. Die Präzision reicht so weit, dass selbst einePlastikflasche noch aus 90 Metern Entfernung erkannt wird.Die KI analysiert den Zustand der gesamten Außenflächen - von Einfahrten überGehwege bis zu Grünbereichen. Erfasst werden typische Problemfelder wieSauberkeit (Müll, Einkaufswagen, Schnee, Glatteis), Sicherheit (Graffiti,Vandalismus, Sachschäden) und Ordnung (blockierte Flächen, Zufahrts- undWegeblockaden, Fremdparker). Auch im Center-Management verbessert das SystemServicequalität und Einkaufserlebnis messbar. Für jedes Ereignis werdenautomatisch Tickets mit Bildnachweis erstellt."Immobilien bekommen damit ein digitales Auge für ihre Flächen", erklärt DominicWinkler, Head of Sales & Business Development Real Estate bei Wemolo. "PropertyManager erhalten frühzeitig Hinweise - und können Probleme lösen, bevor sie zugrößeren Schäden oder Beschwerden führen."Vom Überblick zur aktiven SteuerungDarüber hinaus generiert das System anonymisierte Frequenzdaten zu Personen- undFahrzeugströmen, die vor allem Property- und Asset-Manager für Standortplanungund Steuerung nutzen können. Gerade bei Portfolios mit überregional verteiltenHandels- und Fachmarktstandorten eröffnet dies die Möglichkeit, Standortedigital zu managen und die Zahl von Vor-Ort-Besuchen deutlich zu reduzieren -ohne Transparenz und Kontrolle zu verlieren.Das System reagiert auch auf auffällige Geräuschpegel, etwa Glasbruch in der