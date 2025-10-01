    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMcDonald's AktievorwärtsNachrichten zu McDonald's

    Expo Real

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wemolo stellt KI-System für Flächenmonitoring vor / Intelligente Kameras erkennen Müll und Vandalismus automatisch: Aus Free-Flow-Parkraum wird Asset-Management-Plattform mit Alert-Funktion (FOTO)

    München (ots) - Wemolo (http://www.wemolo.com) macht Immobilienflächen
    intelligent: Auf der Expo Real (6.-8. Oktober, Halle B3 Stand 341) zeigt Europas
    führender Anbieter digitaler Parkraumlösungen erstmals sein KI-basiertes
    Flächenmonitoring, das mit 360°-Kameras und künstlicher Intelligenz Müll,
    Graffiti, Schnee und Vandalismus automatisch erkennt. Das System verschickt
    sofort E-Mail-Tickets mit Bildnachweis an Facility Manager oder - falls
    notwendig - direkt an den Sicherheitsdienst. So wird eine lückenlose
    Objektdokumentation sichergestellt, die einen effizienten Betrieb, transparente
    Steuerung und einen langfristigen Werterhalt unterstützt. Für Asset- und
    Property-Manager bedeutet dies: kontinuierliches Monitoring ohne permanente
    Standortpräsenz.

    So funktioniert das System

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu McDonald's!
    Long
    273,39€
    Basispreis
    2,29
    Ask
    × 11,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    325,81€
    Basispreis
    2,33
    Ask
    × 10,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Lösung baut auf Wemolos bewährter Free-Flow-Technologie auf, die bereits an
    über 3.500 Standorten im Einsatz ist, und erweitert sie um automatisiertes
    Flächenmonitoring. Während die ANPR-Scanner weiterhin Kennzeichen für das
    Parkraummanagement erfassen, kommen 360°-Kameras mit zusätzlichem
    180°-Panoramamodul für den Überblick sowie motorisiertem 25-fach-Zoom für
    Details zum Einsatz. Die Präzision reicht so weit, dass selbst eine
    Plastikflasche noch aus 90 Metern Entfernung erkannt wird.

    Die KI analysiert den Zustand der gesamten Außenflächen - von Einfahrten über
    Gehwege bis zu Grünbereichen. Erfasst werden typische Problemfelder wie
    Sauberkeit (Müll, Einkaufswagen, Schnee, Glatteis), Sicherheit (Graffiti,
    Vandalismus, Sachschäden) und Ordnung (blockierte Flächen, Zufahrts- und
    Wegeblockaden, Fremdparker). Auch im Center-Management verbessert das System
    Servicequalität und Einkaufserlebnis messbar. Für jedes Ereignis werden
    automatisch Tickets mit Bildnachweis erstellt.

    "Immobilien bekommen damit ein digitales Auge für ihre Flächen", erklärt Dominic
    Winkler, Head of Sales & Business Development Real Estate bei Wemolo. "Property
    Manager erhalten frühzeitig Hinweise - und können Probleme lösen, bevor sie zu
    größeren Schäden oder Beschwerden führen."

    Vom Überblick zur aktiven Steuerung

    Darüber hinaus generiert das System anonymisierte Frequenzdaten zu Personen- und
    Fahrzeugströmen, die vor allem Property- und Asset-Manager für Standortplanung
    und Steuerung nutzen können. Gerade bei Portfolios mit überregional verteilten
    Handels- und Fachmarktstandorten eröffnet dies die Möglichkeit, Standorte
    digital zu managen und die Zahl von Vor-Ort-Besuchen deutlich zu reduzieren -
    ohne Transparenz und Kontrolle zu verlieren.

    Das System reagiert auch auf auffällige Geräuschpegel, etwa Glasbruch in der
    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu McDonald's - 856958 - US5801351017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über McDonald's. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Expo Real Wemolo stellt KI-System für Flächenmonitoring vor / Intelligente Kameras erkennen Müll und Vandalismus automatisch: Aus Free-Flow-Parkraum wird Asset-Management-Plattform mit Alert-Funktion (FOTO) Wemolo (http://www.wemolo.com) macht Immobilienflächen intelligent: Auf der Expo Real (6.-8. Oktober, Halle B3 Stand 341) zeigt Europas führender Anbieter digitaler Parkraumlösungen erstmals sein KI-basiertes Flächenmonitoring, das mit 360°-Kameras …