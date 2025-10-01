Unternehmen treiben Transformation voran - Regulierung, Technologie und Kunden verändern die Spielregeln (FOTO)

Frankfurt (ots) - Transformation gehört heute zum Alltag globaler Unternehmen:

Zwei Drittel (65 %) treiben weitreichende Initiativen auf Unternehmensebene

voran - getrieben von regulatorischen Veränderungen (einschließlich Zöllen),

technologischen Umbrüchen und veränderten Kundenbedürfnissen. Das Vertrauen ist

groß: 95 % erwarten den Erfolg ihrer Initiativen. Überraschend dabei: Mehr als

ein Drittel (37 %) räumt ein, dass ihre Organisation nur mittelmäßig engagiert

ist - ein Widerspruch, der die Herausforderungen von Transformation besonders

deutlich macht.



Unterschiedliche Zeitpläne und Führungsmodelle





71 % der Unternehmen planen mit einem Zeitraum von vier bis sechs Jahren, 32 %

konzentrieren sich dabei auf fünf Jahre. Die durchschnittlichen Zeiträume

reichen jedoch von 3,2 Jahren in Nordamerika über 4,9 Jahre im Nahen Osten bis

hin zu 5,5 Jahren in Asien-Pazifik.



Auch bei der Frage, wer Transformationen leitet, gibt es deutliche Unterschiede.

Während ein Drittel (32 %) der Unternehmen weltweit über einen Chief

Transformation Officer (CTrO) verfügt, liegt der Anteil in Europa bei 53 %, in

Asien-Pazifik dagegen nur bei 5 %.



Mitarbeitende im Mittelpunkt



Ressourcen, Mitarbeiterengagement und Technologieeinführung gelten als die

größten Herausforderungen. Über 85 % der Befragten stufen diese Faktoren als

sehr wichtig ein. Zwar investieren 89 % in Weiterbildung, doch nur 5 % halten

ihre Lernkultur für sehr effektiv, 35 % bewerten sie lediglich als leicht

effektiv.



Francesco Marsella, geschäftsführender Gesellschafter und globaler Leiter des

Bereichs Transformation bei Arthur D. Little, kommentiert: "Unsere Studie zeigt,

dass Transformation keine Wahl mehr ist - Unternehmen sehen sie als strategische

Notwendigkeit. Entscheidend ist dabei, den Menschen in den Mittelpunkt zu

stellen und über rein strukturelle Veränderungen hinaus eine Kultur zu

verankern, die Transformation und Agilität ermöglicht."



Über die Studie



Die Arthur D. Little Global Transformation Studie befragte 400 Führungskräfte,

die für die Transformation in sechs Regionen und zehn Schlüsselbranchen

verantwortlich sind. Die Studie kombiniert die Analyse der Ergebnisse mit

Erkenntnissen und Best-Practice-Empfehlungen, die auf den Erfahrungen von ADL

basieren.



