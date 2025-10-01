    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Unternehmen treiben Transformation voran - Regulierung, Technologie und Kunden verändern die Spielregeln (FOTO)

    Frankfurt (ots) - Transformation gehört heute zum Alltag globaler Unternehmen:
    Zwei Drittel (65 %) treiben weitreichende Initiativen auf Unternehmensebene
    voran - getrieben von regulatorischen Veränderungen (einschließlich Zöllen),
    technologischen Umbrüchen und veränderten Kundenbedürfnissen. Das Vertrauen ist
    groß: 95 % erwarten den Erfolg ihrer Initiativen. Überraschend dabei: Mehr als
    ein Drittel (37 %) räumt ein, dass ihre Organisation nur mittelmäßig engagiert
    ist - ein Widerspruch, der die Herausforderungen von Transformation besonders
    deutlich macht.

    Unterschiedliche Zeitpläne und Führungsmodelle

    71 % der Unternehmen planen mit einem Zeitraum von vier bis sechs Jahren, 32 %
    konzentrieren sich dabei auf fünf Jahre. Die durchschnittlichen Zeiträume
    reichen jedoch von 3,2 Jahren in Nordamerika über 4,9 Jahre im Nahen Osten bis
    hin zu 5,5 Jahren in Asien-Pazifik.

    Auch bei der Frage, wer Transformationen leitet, gibt es deutliche Unterschiede.
    Während ein Drittel (32 %) der Unternehmen weltweit über einen Chief
    Transformation Officer (CTrO) verfügt, liegt der Anteil in Europa bei 53 %, in
    Asien-Pazifik dagegen nur bei 5 %.

    Mitarbeitende im Mittelpunkt

    Ressourcen, Mitarbeiterengagement und Technologieeinführung gelten als die
    größten Herausforderungen. Über 85 % der Befragten stufen diese Faktoren als
    sehr wichtig ein. Zwar investieren 89 % in Weiterbildung, doch nur 5 % halten
    ihre Lernkultur für sehr effektiv, 35 % bewerten sie lediglich als leicht
    effektiv.

    Francesco Marsella, geschäftsführender Gesellschafter und globaler Leiter des
    Bereichs Transformation bei Arthur D. Little, kommentiert: "Unsere Studie zeigt,
    dass Transformation keine Wahl mehr ist - Unternehmen sehen sie als strategische
    Notwendigkeit. Entscheidend ist dabei, den Menschen in den Mittelpunkt zu
    stellen und über rein strukturelle Veränderungen hinaus eine Kultur zu
    verankern, die Transformation und Agilität ermöglicht."

    Über die Studie

    Die Arthur D. Little Global Transformation Studie befragte 400 Führungskräfte,
    die für die Transformation in sechs Regionen und zehn Schlüsselbranchen
    verantwortlich sind. Die Studie kombiniert die Analyse der Ergebnisse mit
    Erkenntnissen und Best-Practice-Empfehlungen, die auf den Erfahrungen von ADL
    basieren.

    Den vollständigen Report finden Sie hier
    (https://www.adlittle.com/en/embracing-transformation-disrupted-world) .

