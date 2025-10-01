Merck & Co - Aktie legt am 01.10.2025 stark zu

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Merck & Co Aktie. Mit einer Performance von +6,39 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Merck & Co ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente und Impfstoffe konzentriert. Es konkurriert mit Branchenriesen wie Pfizer und Johnson & Johnson und punktet mit einer starken Forschungs- und Entwicklungspipeline.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Merck & Co Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +5,58 %.

Allein seit letzter Woche ist die Merck & Co Aktie damit um +4,73 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,53 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -25,91 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,08 % geändert.

Merck & Co Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,73 % 1 Monat -1,53 % 3 Monate +5,58 % 1 Jahr -30,49 %

Informationen zur Merck & Co Aktie

Es gibt 2 Mrd. Merck & Co Aktien. Damit ist das Unternehmen 189,08 Mrd.EUR wert.

An den globalen Börsen herrscht heute überwiegend Aufbruchstimmung. Während europäische Indizes wie der DAX kräftig zulegen, zeigen sich die US-Märkte verhaltener.

Die US-Börsen haben sich am Mittwoch ungeachtet des beginnenden Regierungsstillstands ("Shutdown") weiterhin stabil gezeigt. Konjunkturdaten wie die überraschend schwachen Arbeitsmarktdaten des Dienstleisters ADP zur Privatwirtschaft im September …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Merck & Co Aktie jetzt kaufen?

Ob die Merck & Co Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck & Co Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.