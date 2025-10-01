Ströer X übernimmt Amevida - 2.000 Jobs gesichert

Im Rahmen der Transaktion blieben mehr als 2.000 der insgesamt rund 2.400 Arbeitsplätze an verschiedenen Standorten in Deutschland erhalten. Ströer X (Leipzig) ist die Dialogmarketing-Tochter des MDax -Konzerns Ströer (Köln).

GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Ströer X hat den Callcenter-Spezialisten Amevida mit Sitz in Gelsenkirchen übernommen. Die Sanierung der Amevida sei damit erfolgreich abgeschlossen, teilte der Insolvenzverwalter mit.

"Wir sind sehr froh darüber, dass wir eine für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukunftsfähige und sozialverträgliche Lösung finden konnten", sagte Matthias Eickhoff, Vorstandsvorsitzender der Amevida.

Amevida war aufgrund eines schwierigen Marktumfeldes und gestiegener Kosten in die Krise geraten. Während des Insolvenzverfahrens in Eigenregie blieb der Geschäftsbetrieb in vollem Umfang erhalten, alle Kundenaufträge wurden fortgeführt.

Ströer X teilte mit, dass man mit der Übernahme die Wachstumsstrategie fortsetze. Das Team von Amevida soll nun in die Ströer-X-Gruppe integriert werden. Die operative Übernahme sollte am Mittwoch erfolgen. Durch die Integration stärke Ströer X seine Präsenz in der Branche. "Wir sind überzeugt, dass diese Lösung eine nachhaltige, substanzielle Perspektive für Kunden, Mitarbeitende und Gläubiger schafft", so Uwe Lamnek, Chef von Ströer X./fc/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 30.539 auf Ariva Indikation (01. Oktober 2025, 19:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um +1,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,97 %. Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,10 Mrd.. Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +14,21 %/+93,89 % bedeutet.



