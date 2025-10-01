Eternal Power erhält Deutschen Nachhaltigkeitspreis / Wegbereiter für Skalierung von Grünem Wasserstoff

Hamburg (ots) - Eternal Power hat sich in kürzester Zeit vom Start-up zum

europäischen Wegbereiter für die Dekarbonisierung entwickelt. Dafür ist das

Hamburger Scale-up jetzt mit dem 18. Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der

Kategorie Brennstoffindustrie ausgezeichnet worden.



Während die öffentliche Diskussion über Wasserstoff nach Beginn der Energiekrise

2022 abgeflacht ist, hat Eternal Power binnen vier Jahren nach Gründung

Allianzen geschmiedet, industrielle Produktions-Projekte gesichert und

entwickelt sowie eine Wasserstoff-Wertschöpfungskette aufgebaut. "Wir haben den

Beweis erbracht, dass grüner Wasserstoff Realität und fester Bestandteil einer

nachhaltigen und sicheren Energieversorgung in Deutschland und Europa sein

kann", sagt Dr. Moritz Schwencke, Mitgründer und Geschäftsführer von Eternal

Power ( http://www.eternal-power.de ). In Dummerstorf (Mecklenburg-Vorpommern)

etwa haben die Hamburger Wasserstoffpioniere eine Anlage mit bis zu 380 MW

Elektrolysekapazität in der Entwicklung, die jährlich über 40.000 Tonnen grünen

Wasserstoff produzieren soll.







Mrd. Euro vorweisen. "Wir entwickeln attraktive und kosteneffiziente

Produktionsstandorte und haben uns als gefragter Partner für

Energieversorgungsunternehmen und zukünftige Abnehmer von grünem Wasserstoff aus

Industrie, Chemie und Logistik etabliert", sagt Schwencke. Wegbereitend sind für

Eternal Power zudem mehrere renommierte Partnerschaften und Kooperationen wie

mit Hydropulse (ITM Power Group), aireg (Aviation Initiative for Renewable

Energy in Germany) sowie der Initiative TransHyDE 2.0. Laut Schwencke ist diese

Basis der entscheidende Faktor, um die Projekte Richtung Baureife und Umsetzung

weiter zu entwickeln.



"Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis würdigt unser Team und unsere Leitidee, die

Energiewende aus der Nische in den industriellen Maßstab zu überführen", sagt

Schwencke, "Wir zeigen, dass grüner Wasserstoff keine Vision sein muss, sondern

bereits heute eine tragfähige Lösung für Industrie und Mobilität. Damit

unterstützen wir einen "fast track" zur dringend notwendigen Dekarbonisierung."



Der Nachhaltigkeitspreis wird von 240 Fachjuror:innen aus Wissenschaft,

Wirtschaft und Zivilgesellschaft in einem zweistufigen Prozess begleitet. Die

Juroren sehen Eternal Power in der Brennstoffbranche aktuell an der Spitze der

Pioniere.



Der Markt für Wasserstoff wächst nach aktuellen Zahlen des Hydrogen Council

dynamisch, auch wenn das breite mediale Interesse etwas abgeflaut scheint: Der

Bedarf in Deutschland soll laut Bundesregierung von rund 55 TWh im Jahr 2023 auf Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Darüber hinaus kann Eternal Power Abnahme-Vorverträge im Gesamtwert von über 7Mrd. Euro vorweisen. "Wir entwickeln attraktive und kosteneffizienteProduktionsstandorte und haben uns als gefragter Partner fürEnergieversorgungsunternehmen und zukünftige Abnehmer von grünem Wasserstoff ausIndustrie, Chemie und Logistik etabliert", sagt Schwencke. Wegbereitend sind fürEternal Power zudem mehrere renommierte Partnerschaften und Kooperationen wiemit Hydropulse (ITM Power Group), aireg (Aviation Initiative for RenewableEnergy in Germany) sowie der Initiative TransHyDE 2.0. Laut Schwencke ist dieseBasis der entscheidende Faktor, um die Projekte Richtung Baureife und Umsetzungweiter zu entwickeln."Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis würdigt unser Team und unsere Leitidee, dieEnergiewende aus der Nische in den industriellen Maßstab zu überführen", sagtSchwencke, "Wir zeigen, dass grüner Wasserstoff keine Vision sein muss, sondernbereits heute eine tragfähige Lösung für Industrie und Mobilität. Damitunterstützen wir einen "fast track" zur dringend notwendigen Dekarbonisierung."Der Nachhaltigkeitspreis wird von 240 Fachjuror:innen aus Wissenschaft,Wirtschaft und Zivilgesellschaft in einem zweistufigen Prozess begleitet. DieJuroren sehen Eternal Power in der Brennstoffbranche aktuell an der Spitze derPioniere.Der Markt für Wasserstoff wächst nach aktuellen Zahlen des Hydrogen Councildynamisch, auch wenn das breite mediale Interesse etwas abgeflaut scheint: DerBedarf in Deutschland soll laut Bundesregierung von rund 55 TWh im Jahr 2023 auf