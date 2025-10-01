    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Grüner Wasserstoff wird Realität in Deutschland

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eternal Power erhält Deutschen Nachhaltigkeitspreis / Wegbereiter für Skalierung von Grünem Wasserstoff

    Hamburg (ots) - Eternal Power hat sich in kürzester Zeit vom Start-up zum
    europäischen Wegbereiter für die Dekarbonisierung entwickelt. Dafür ist das
    Hamburger Scale-up jetzt mit dem 18. Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der
    Kategorie Brennstoffindustrie ausgezeichnet worden.

    Während die öffentliche Diskussion über Wasserstoff nach Beginn der Energiekrise
    2022 abgeflacht ist, hat Eternal Power binnen vier Jahren nach Gründung
    Allianzen geschmiedet, industrielle Produktions-Projekte gesichert und
    entwickelt sowie eine Wasserstoff-Wertschöpfungskette aufgebaut. "Wir haben den
    Beweis erbracht, dass grüner Wasserstoff Realität und fester Bestandteil einer
    nachhaltigen und sicheren Energieversorgung in Deutschland und Europa sein
    kann", sagt Dr. Moritz Schwencke, Mitgründer und Geschäftsführer von Eternal
    Power ( http://www.eternal-power.de ). In Dummerstorf (Mecklenburg-Vorpommern)
    etwa haben die Hamburger Wasserstoffpioniere eine Anlage mit bis zu 380 MW
    Elektrolysekapazität in der Entwicklung, die jährlich über 40.000 Tonnen grünen
    Wasserstoff produzieren soll.

    Darüber hinaus kann Eternal Power Abnahme-Vorverträge im Gesamtwert von über 7
    Mrd. Euro vorweisen. "Wir entwickeln attraktive und kosteneffiziente
    Produktionsstandorte und haben uns als gefragter Partner für
    Energieversorgungsunternehmen und zukünftige Abnehmer von grünem Wasserstoff aus
    Industrie, Chemie und Logistik etabliert", sagt Schwencke. Wegbereitend sind für
    Eternal Power zudem mehrere renommierte Partnerschaften und Kooperationen wie
    mit Hydropulse (ITM Power Group), aireg (Aviation Initiative for Renewable
    Energy in Germany) sowie der Initiative TransHyDE 2.0. Laut Schwencke ist diese
    Basis der entscheidende Faktor, um die Projekte Richtung Baureife und Umsetzung
    weiter zu entwickeln.

    "Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis würdigt unser Team und unsere Leitidee, die
    Energiewende aus der Nische in den industriellen Maßstab zu überführen", sagt
    Schwencke, "Wir zeigen, dass grüner Wasserstoff keine Vision sein muss, sondern
    bereits heute eine tragfähige Lösung für Industrie und Mobilität. Damit
    unterstützen wir einen "fast track" zur dringend notwendigen Dekarbonisierung."

    Der Nachhaltigkeitspreis wird von 240 Fachjuror:innen aus Wissenschaft,
    Wirtschaft und Zivilgesellschaft in einem zweistufigen Prozess begleitet. Die
    Juroren sehen Eternal Power in der Brennstoffbranche aktuell an der Spitze der
    Pioniere.

    Der Markt für Wasserstoff wächst nach aktuellen Zahlen des Hydrogen Council
    dynamisch, auch wenn das breite mediale Interesse etwas abgeflaut scheint: Der
    Bedarf in Deutschland soll laut Bundesregierung von rund 55 TWh im Jahr 2023 auf
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Grüner Wasserstoff wird Realität in Deutschland Eternal Power erhält Deutschen Nachhaltigkeitspreis / Wegbereiter für Skalierung von Grünem Wasserstoff Eternal Power hat sich in kürzester Zeit vom Start-up zum europäischen Wegbereiter für die Dekarbonisierung entwickelt. Dafür ist das Hamburger Scale-up jetzt mit dem 18. Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Brennstoffindustrie …