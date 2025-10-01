Grüner Wasserstoff wird Realität in Deutschland
Eternal Power erhält Deutschen Nachhaltigkeitspreis / Wegbereiter für Skalierung von Grünem Wasserstoff
Hamburg (ots) - Eternal Power hat sich in kürzester Zeit vom Start-up zum
europäischen Wegbereiter für die Dekarbonisierung entwickelt. Dafür ist das
Hamburger Scale-up jetzt mit dem 18. Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der
Kategorie Brennstoffindustrie ausgezeichnet worden.
Während die öffentliche Diskussion über Wasserstoff nach Beginn der Energiekrise
2022 abgeflacht ist, hat Eternal Power binnen vier Jahren nach Gründung
Allianzen geschmiedet, industrielle Produktions-Projekte gesichert und
entwickelt sowie eine Wasserstoff-Wertschöpfungskette aufgebaut. "Wir haben den
Beweis erbracht, dass grüner Wasserstoff Realität und fester Bestandteil einer
nachhaltigen und sicheren Energieversorgung in Deutschland und Europa sein
kann", sagt Dr. Moritz Schwencke, Mitgründer und Geschäftsführer von Eternal
Power ( http://www.eternal-power.de ). In Dummerstorf (Mecklenburg-Vorpommern)
etwa haben die Hamburger Wasserstoffpioniere eine Anlage mit bis zu 380 MW
Elektrolysekapazität in der Entwicklung, die jährlich über 40.000 Tonnen grünen
Wasserstoff produzieren soll.
