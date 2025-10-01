Am Scheideweg
Kann Japan der Deflationsfalle entkommen?
Mainz (ots) - Nach fast drei Jahrzehnten der Deflation erlebt Japan seit 2022
einen anhaltenden Preisanstieg - ein möglicher Wendepunkt für die viertgrößte
Volkswirtschaft der Welt. Ursprünglich ausgelöst durch externe Faktoren wie
steigende Rohstoffpreise und einen schwachen Yen, gewinnt die Teuerung
inzwischen zunehmend an Eigendynamik: getragen von Lohnzuwächsen, welche die
Inlandsanfrage angekurbelt haben, und steigender Preise im
Dienstleistungssektor. Eine Coface-Analyse blickt auf die Frage, ob Japan den
Übergang zu einem dauerhaften Preiswachstum schaffen kann.
Nach dem Platzen der Spekulationsblase Anfang der 1990er Jahre durchlief Japan
zunächst eine Phase rückläufiger Inflationsraten, die schließlich in eine
langanhaltende Deflation, einem allgemeinen Rückgang des Preisniveaus, mündete.
Der drastische Wertrückgang von Immobilien und Aktien führte dazu, dass
Haushalte und Unternehmen den Abbau ihrer nun im Verhältnis höheren Schulden
über Konsum und Investitionen stellten - eine Entwicklung, die als
"Bilanzrezession" bezeichnet wird und die Verbraucherpreise konstant niedrig
hielt. "In den vergangenen Jahrzehnten kam es zwar vereinzelt zu
Inflationsschüben, diese waren jedoch meist temporär und durch externe Schocks
wie Ölpreisanstiege oder Steuererhöhungen bedingt - ohne nachhaltige Impulse aus
der Binnenwirtschaft", sagt Junyu Tan, Asien-Volkswirt bei Coface.
Dienstleistungen und Löhne als Inflationstreiber
Seit 2022 hat sich das Bild gewandelt: Die Inflation liegt durchgehend über dem
2%-Ziel der Bank of Japan, zunächst angestoßen durch höhere Importkosten und
eine Yen-Abwertung. Was als kostengetriebene Inflation begann, hat sich
zunehmend zu einem nachfrageseitigen Phänomen entwickelt.
Dienstleistungsunternehmen, die dauerhaft unter Margendruck stehen, geben ihre
Kosten zunehmend an die Verbraucher weiter.
Gleichzeitig ermöglichten steigende Lebenshaltungskosten und strukturelle
Engpässe am Arbeitsmarkt den Gewerkschaften, über drei Jahre hinweg deutlich
höhere Lohnsteigerungen durchzusetzen: 3,6% im Jahr 2023, 5,1% im Jahr 2024 und
5,3% im Jahr 2025 - die höchsten Werte seit über 30 Jahren. "Diese Entwicklung
markiert einen Paradigmenwechsel für japanische Gewerkschaften weg vom Fokus auf
Arbeitsplatzsicherheit und hin zu einer stärkeren Orientierung auf angemessene
Löhne", sagt Junyu Tan.
Investitionen als Basis für nachhaltiges Lohnwachstum
Die Fortsetzung der Rückkehr der Inflation hängt nun davon ab, ob Unternehmen in
der Lage sind, Lohnerhöhungen durch produktivitätssteigernde Investitionen zu
