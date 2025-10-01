Kann Japan der Deflationsfalle entkommen?

Mainz (ots) - Nach fast drei Jahrzehnten der Deflation erlebt Japan seit 2022einen anhaltenden Preisanstieg - ein möglicher Wendepunkt für die viertgrößteVolkswirtschaft der Welt. Ursprünglich ausgelöst durch externe Faktoren wiesteigende Rohstoffpreise und einen schwachen Yen, gewinnt die Teuerunginzwischen zunehmend an Eigendynamik: getragen von Lohnzuwächsen, welche dieInlandsanfrage angekurbelt haben, und steigender Preise imDienstleistungssektor. Eine Coface-Analyse blickt auf die Frage, ob Japan denÜbergang zu einem dauerhaften Preiswachstum schaffen kann.Nach dem Platzen der Spekulationsblase Anfang der 1990er Jahre durchlief Japanzunächst eine Phase rückläufiger Inflationsraten, die schließlich in einelanganhaltende Deflation, einem allgemeinen Rückgang des Preisniveaus, mündete.Der drastische Wertrückgang von Immobilien und Aktien führte dazu, dassHaushalte und Unternehmen den Abbau ihrer nun im Verhältnis höheren Schuldenüber Konsum und Investitionen stellten - eine Entwicklung, die als"Bilanzrezession" bezeichnet wird und die Verbraucherpreise konstant niedrighielt. "In den vergangenen Jahrzehnten kam es zwar vereinzelt zuInflationsschüben, diese waren jedoch meist temporär und durch externe Schockswie Ölpreisanstiege oder Steuererhöhungen bedingt - ohne nachhaltige Impulse ausder Binnenwirtschaft", sagt Junyu Tan, Asien-Volkswirt bei Coface.Dienstleistungen und Löhne als InflationstreiberSeit 2022 hat sich das Bild gewandelt: Die Inflation liegt durchgehend über dem2%-Ziel der Bank of Japan, zunächst angestoßen durch höhere Importkosten undeine Yen-Abwertung. Was als kostengetriebene Inflation begann, hat sichzunehmend zu einem nachfrageseitigen Phänomen entwickelt.Dienstleistungsunternehmen, die dauerhaft unter Margendruck stehen, geben ihreKosten zunehmend an die Verbraucher weiter.Gleichzeitig ermöglichten steigende Lebenshaltungskosten und strukturelleEngpässe am Arbeitsmarkt den Gewerkschaften, über drei Jahre hinweg deutlichhöhere Lohnsteigerungen durchzusetzen: 3,6% im Jahr 2023, 5,1% im Jahr 2024 und5,3% im Jahr 2025 - die höchsten Werte seit über 30 Jahren. "Diese Entwicklungmarkiert einen Paradigmenwechsel für japanische Gewerkschaften weg vom Fokus aufArbeitsplatzsicherheit und hin zu einer stärkeren Orientierung auf angemesseneLöhne", sagt Junyu Tan.Investitionen als Basis für nachhaltiges LohnwachstumDie Fortsetzung der Rückkehr der Inflation hängt nun davon ab, ob Unternehmen inder Lage sind, Lohnerhöhungen durch produktivitätssteigernde Investitionen zu