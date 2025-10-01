    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoface AktievorwärtsNachrichten zu Coface

    Am Scheideweg

    Kann Japan der Deflationsfalle entkommen?

    Mainz (ots) - Nach fast drei Jahrzehnten der Deflation erlebt Japan seit 2022
    einen anhaltenden Preisanstieg - ein möglicher Wendepunkt für die viertgrößte
    Volkswirtschaft der Welt. Ursprünglich ausgelöst durch externe Faktoren wie
    steigende Rohstoffpreise und einen schwachen Yen, gewinnt die Teuerung
    inzwischen zunehmend an Eigendynamik: getragen von Lohnzuwächsen, welche die
    Inlandsanfrage angekurbelt haben, und steigender Preise im
    Dienstleistungssektor. Eine Coface-Analyse blickt auf die Frage, ob Japan den
    Übergang zu einem dauerhaften Preiswachstum schaffen kann.

    Nach dem Platzen der Spekulationsblase Anfang der 1990er Jahre durchlief Japan
    zunächst eine Phase rückläufiger Inflationsraten, die schließlich in eine
    langanhaltende Deflation, einem allgemeinen Rückgang des Preisniveaus, mündete.
    Der drastische Wertrückgang von Immobilien und Aktien führte dazu, dass
    Haushalte und Unternehmen den Abbau ihrer nun im Verhältnis höheren Schulden
    über Konsum und Investitionen stellten - eine Entwicklung, die als
    "Bilanzrezession" bezeichnet wird und die Verbraucherpreise konstant niedrig
    hielt. "In den vergangenen Jahrzehnten kam es zwar vereinzelt zu
    Inflationsschüben, diese waren jedoch meist temporär und durch externe Schocks
    wie Ölpreisanstiege oder Steuererhöhungen bedingt - ohne nachhaltige Impulse aus
    der Binnenwirtschaft", sagt Junyu Tan, Asien-Volkswirt bei Coface.

    Dienstleistungen und Löhne als Inflationstreiber

    Seit 2022 hat sich das Bild gewandelt: Die Inflation liegt durchgehend über dem
    2%-Ziel der Bank of Japan, zunächst angestoßen durch höhere Importkosten und
    eine Yen-Abwertung. Was als kostengetriebene Inflation begann, hat sich
    zunehmend zu einem nachfrageseitigen Phänomen entwickelt.
    Dienstleistungsunternehmen, die dauerhaft unter Margendruck stehen, geben ihre
    Kosten zunehmend an die Verbraucher weiter.

    Gleichzeitig ermöglichten steigende Lebenshaltungskosten und strukturelle
    Engpässe am Arbeitsmarkt den Gewerkschaften, über drei Jahre hinweg deutlich
    höhere Lohnsteigerungen durchzusetzen: 3,6% im Jahr 2023, 5,1% im Jahr 2024 und
    5,3% im Jahr 2025 - die höchsten Werte seit über 30 Jahren. "Diese Entwicklung
    markiert einen Paradigmenwechsel für japanische Gewerkschaften weg vom Fokus auf
    Arbeitsplatzsicherheit und hin zu einer stärkeren Orientierung auf angemessene
    Löhne", sagt Junyu Tan.

    Investitionen als Basis für nachhaltiges Lohnwachstum

    Die Fortsetzung der Rückkehr der Inflation hängt nun davon ab, ob Unternehmen in
    der Lage sind, Lohnerhöhungen durch produktivitätssteigernde Investitionen zu
    RSS-Feed abonnieren

