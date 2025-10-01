    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Springer-Chef Döpfner startet eigenen Podcast - OpenAI-Chef Altman zu Gast

    Für Sie zusammengefasst
    • Mathias Döpfner startet Podcast "MD meets"
    • Erster Gast: Sam Altman von OpenAI, KI-Experte
    • Diskussion über Chancen und Risiken der KI-Technologie

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorstandschef des Medienhauses Axel Springer, Mathias Döpfner, hat einen eigenen Podcast gestartet. Zum Auftakt ist der Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, Sam Altman, zu Gast, wie das Medienhaus im sozialen Netzwerk LinkedIn mitteilte. Mit ihm diskutiert Döpfner über Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz.

    Altman betont dabei, wie weit die Technologie schon fortgeschritten sei - oft mehr, als der Öffentlichkeit bewusst sei: "In den meisten Teilen der Welt wird immer noch nur ChatGPT verwendet. Dabei gibt es längst Systeme, die in schwierigen Aufgaben selbst die klügsten Menschen übertreffen."

    Unter dem Titel "MD meets" soll der Podcast nach Angaben von Axel Springer "authentische Dialoge" zu zentralen Fragen der Gegenwart bieten. Produziert wird das Format von Filipp Piatov und Daniel van Moll, die auch hinter dem Podcast "Ronzheimer" von "Bild"-Vize Paul Ronzheimer stehen./svv/DP/men





