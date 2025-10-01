HABANOS, S.A. PRÄSENTIERTE DIE NEUE PARTAGÁS ROYALES VITOLA WÄHREND DER TFWA WORLD EXHIBITION & CONFERENCE IN CANNES

Das Unternehmen verstärkt sein Engagement in den Duty Free- und Travel Retail-Kanälen mit der Einführung einer exklusiven Vitola, die Tradition und Innovation verbindet.

Die Partagás Royales (48 Ringmaß x 150 mm Länge) ist eine robuste und elegante Vitola, die einem kultigen Format aus den 1960er Jahren Tribut zollt, aber mit einem frischen, neuen Look. Sie wird in einem exklusiven Reisehumidor mit 20 Habanos geliefert, "Totalmente a Mano con Tripa Larga" - Totally handame with Long Filler .

Die Markteinführung fand während eines Galadinners statt, das von Habanos, S.A. im Rahmen der TFWA World Exhibition & Conference in Cannes , einer der wichtigsten Veranstaltungen des Sektors, organisiert wurde.

LA HABANA, Kuba, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. präsentierte offiziell die neue Partagás Royales Vitola (48 Ringmaß x 150mm Länge) während des traditionellen Galadinners im Rahmen der TFWA World Exhibition & Conference 2025 internationalen Messe. Die Veranstaltung fand am 30. September im Restaurant L'Ondine - Vilebrequin La Plage in Cannes statt und brachte exklusive Händler, Duty Free- und Travel Retail-Betreiber, die Fachpresse und Habano-Liebhaber zusammen. Die Teilnehmer bekamen eine kleine Vorschau auf diese Vitola, die das strategische Engagement des Unternehmens in diesem Bereich unterstreicht.

Die Duty-Free- und Travel-Retail-Kanäle sind ein strategischer Bereich für das Wachstum von Habanos, S.A. und bringen die Habanos-Kultur jedes Jahr zu Millionen von Reisenden. Dank seiner Präsenz auf Flughäfen und in internationalen Reisezielen hat sich Habanos als wahrer universeller Botschafter etabliert, der Tradition, Innovation und Leidenschaft in die ganze Welt hinaus trägt.

In diesem Zusammenhang wurde die neue Partagás Royales (48 Ringmaß x 150 mm Länge) vorgestellt, die sich durch ein einheitliches Format und ein mittleres Ringmaß auszeichnet, das durch seine Stärke und Persönlichkeit besticht. Er spiegelt den unverwechselbaren Charakter der Marke wider, indem er den Namen eines historischen Formats aus den 1960er Jahren wieder aufgreift, das nun in einem erneuerten und zeitgenössischen Stil neu interpretiert wird.

Partagás Royales wird in einem exklusiven Reisehumidor geliefert, der 20 Habanos enthält, die "Totally Handmade with Long Filler" aus ausgewählten Blättern aus der prestigeträchtigen Zone Vuelta Abajo* in der Region Pinar del Río*, Kuba*, hergestellt werden, die für die Produktion dessen bekannt ist, was als der beste Tabak der Welt gilt. Dieses Design soll den Reisenden ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bieten und bekräftigt den innovativen Ansatz von Habanos, S.A. in diesem strategischen Kanal.