    ARD verlängert Polit-Talkshows und plant neue Formate

    • ARD verlängert Talkshows bis 2027, neue Formate geplant.
    • Louis Klamroth moderiert, Zielgruppe: junge Zuschauer.
    • Mehr Vielfalt in Debatten für alle Zielgruppen angestrebt.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die ARD setzt ihre Polit-Talkshows "Caren Miosga", "Maischberger" und "Hart aber fair" bis 2027 fort. Gleichzeitig plant der Sender neue Diskussionsformate mit Moderator Louis Klamroth, die vor allem jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen sollen, wie die ARD mitteilte. Außerdem seien mehrere Townhall-Runden im Ersten vorgesehen. Wie genau diese neuen Formate aussehen werden, ließ die zunächst ARD offen.

    "Gesellschaftliche und politische Themen wollen wir für alle Zielgruppen durch noch mehr Format-Vielfalt zugänglich machen", sagte ARD-Programmdirektorin Christine Strobl in der Mitteilung. Gerade in bewegten Zeiten sei es wichtig, Debattenräume für unterschiedliche Meinungen zu schaffen./svv/DP/men





