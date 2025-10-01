Trump gegen Fed: Schwere Niederlage - shutdown wird weiter gehen!

Schwere Niederlage für Donald Trump gegen die Fed: der Supreme Court hat geurteilt, dass Fed-Gouverneurin Lisa Cook mindestens bis Januar im Amt bleiben kann (erst dann wird der Supreme Court mit Anhörungen beginnen). Damit gelingt es Trump nicht, das "Herz der Fed" zu erobern, also eine Mehrheit bei den Fed-Gouverneuren zu erreichen. Das bedeutet: die Fed entzieht sich weiterhin seinem Zugriff. Heute Desaster-Daten vom ADP-Arbeitsmarktbericht - damit rückt eine Rezession in den USA immer näher. Und der government shutdown wird wohl noch länger anhalten: die beiden Kammern Senat und Abgeordnetenhaus werden erst am nächsten Mittwoch wieder zusammentreten..

Hinweise aus Video: