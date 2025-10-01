    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    441 Aufrufe 441 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Trump gegen Fed: Schwere Niederlage - shutdown wird weiter gehen!

    Heute Desaster-Daten vom ADP-Arbeitsmarktbericht - damit rückt eine Rezession in den USA immer näher. Und der government shutdown wird wohl noch länger anhalten

    Schwere Niederlage für Donald Trump gegen die Fed: der Supreme Court hat geurteilt, dass Fed-Gouverneurin Lisa Cook mindestens bis Januar im Amt bleiben kann (erst dann wird der Supreme Court mit Anhörungen beginnen). Damit gelingt es Trump nicht, das "Herz der Fed" zu erobern, also eine Mehrheit bei den Fed-Gouverneuren zu erreichen. Das bedeutet: die Fed entzieht sich weiterhin seinem Zugriff. Heute Desaster-Daten vom ADP-Arbeitsmarktbericht - damit rückt eine Rezession in den USA immer näher. Und der government shutdown wird wohl noch länger anhalten: die beiden Kammern Senat und Abgeordnetenhaus werden erst am nächsten Mittwoch wieder zusammentreten..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.805,06€
    Basispreis
    15,72
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.720,00€
    Basispreis
    16,90
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Drohnenkrieg in Russland trifft US-Chipversorgung

    2. Aktienmärkte zwischen Boom und Crash: Fed hat das letzte Wort

     

    Das Video "Trump gegen Fed: Schwere Niederlage - shutdown wird weiter gehen!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Trump gegen Fed: Schwere Niederlage - shutdown wird weiter gehen! Schwere Niederlage für Donald Trump gegen die Fed: der Supreme Court hat geurteilt, dass Fed-Gouverneurin Lisa Cook mindestens bis Januar im Amt bleiben kann