Börsen Update
Börsen Update USA - 01.10. - US Tech 100 stark +0,33 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 46.417,97 PKT und steigt um +0,03 %.
Top-Werte: Merck & Co +7,94 %, Amgen +6,15 %, Nike (B) +4,87 %, Visa (A) +2,69 %, Amazon +1,14 %
Flop-Werte: The Home Depot -1,57 %, McDonald's -1,32 %, Sherwin-Williams -1,31 %, Walmart -1,24 %, JPMorgan Chase -1,06 %
Der US Tech 100 steht bei 24.762,42 PKT und gewinnt bisher +0,33 %.
Top-Werte: AstraZeneca +9,20 %, Biogen +9,08 %, Micron Technology +8,23 %, Regeneron Pharmaceuticals +7,88 %, Datadog Registered (A) +6,54 %
Flop-Werte: Atlassian Registered (A) -6,05 %, MercadoLibre -5,15 %, IDEXX Laboratories -4,83 %, GLOBALFOUNDRIES -3,15 %, Dexcom -3,14 %
Der S&P 500 steht aktuell (20:00:05) bei 6.702,45 PKT und steigt um +0,22 %.
Top-Werte: AES +16,02 %, Biogen +9,08 %, Eli Lilly +9,06 %, Micron Technology +8,23 %, Merck & Co +7,94 %
Flop-Werte: Corteva -8,55 %, Gartner -6,85 %, Humana -5,25 %, IDEXX Laboratories -4,83 %, News Registered (B) -4,45 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.