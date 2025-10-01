Börsen Update USA - 01.10. - US Tech 100 stark +0,33 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 46.417,97 PKT und steigt um +0,03 %.

Top-Werte: Merck & Co +7,94 %, Amgen +6,15 %, Nike (B) +4,87 %, Visa (A) +2,69 %, Amazon +1,14 %

Flop-Werte: The Home Depot -1,57 %, McDonald's -1,32 %, Sherwin-Williams -1,31 %, Walmart -1,24 %, JPMorgan Chase -1,06 %

Der US Tech 100 steht bei 24.762,42 PKT und gewinnt bisher +0,33 %.

Top-Werte: AstraZeneca +9,20 %, Biogen +9,08 %, Micron Technology +8,23 %, Regeneron Pharmaceuticals +7,88 %, Datadog Registered (A) +6,54 %

Flop-Werte: Atlassian Registered (A) -6,05 %, MercadoLibre -5,15 %, IDEXX Laboratories -4,83 %, GLOBALFOUNDRIES -3,15 %, Dexcom -3,14 %

Der S&P 500 steht aktuell (20:00:05) bei 6.702,45 PKT und steigt um +0,22 %.

Top-Werte: AES +16,02 %, Biogen +9,08 %, Eli Lilly +9,06 %, Micron Technology +8,23 %, Merck & Co +7,94 %

Flop-Werte: Corteva -8,55 %, Gartner -6,85 %, Humana -5,25 %, IDEXX Laboratories -4,83 %, News Registered (B) -4,45 %