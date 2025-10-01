    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi

    Sanofi Aktie mit kräftigem Kursplus - 01.10.2025

    Am 01.10.2025 ist die Sanofi Aktie, bisher, um +6,19 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Sanofi Aktie.

    Foto: Jan Woitas - dpa

    Sanofi ist ein führendes Pharmaunternehmen, das innovative Gesundheitslösungen bietet, mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung.

    Sanofi Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.10.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Sanofi Aktie. Sie steigt um +6,19 % auf 84,97. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Sanofi in den letzten drei Monaten Verluste von -3,40 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sanofi Aktie damit um -0,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,67 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Sanofi -14,71 % verloren.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,25 % geändert.

    Sanofi Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,03 %
    1 Monat -5,67 %
    3 Monate -3,40 %
    1 Jahr -22,78 %

    Informationen zur Sanofi Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Sanofi Aktien. Damit ist das Unternehmen 104,27 Mrd.EUR wert.

    EuroStoxx auf Rekordhoch - Pharmaaktien stark


    Der EuroStoxx 50 ist am Mittwoch auf ein Rekordhoch geklettert. Doch nicht nur der Leitindex der Euroregion legte zu, auch allgemein zeigten sich die wichtigsten Aktienmärkte Europas zur Wochenmitte freundlich. Auftrieb gab vor allem die …

    Sanofi Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Sanofi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sanofi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sanofi

    +6,44 %
    -0,78 %
    -7,57 %
    -3,76 %
    -22,99 %
    +2,78 %
    -3,81 %
    -2,99 %
    +120,39 %
    ISIN:FR0000120578WKN:920657



    RSS-Feed abonnieren

