Besonders beachtet!
Sanofi Aktie mit kräftigem Kursplus - 01.10.2025
Am 01.10.2025 ist die Sanofi Aktie, bisher, um +6,19 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Sanofi Aktie.
Sanofi ist ein führendes Pharmaunternehmen, das innovative Gesundheitslösungen bietet, mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung.
Sanofi Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.10.2025
Einen starken Börsentag erlebt die Sanofi Aktie. Sie steigt um +6,19 % auf 84,97€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Sanofi in den letzten drei Monaten Verluste von -3,40 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sanofi Aktie damit um -0,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,67 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Sanofi -14,71 % verloren.
Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,25 % geändert.
Sanofi Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,03 %
|1 Monat
|-5,67 %
|3 Monate
|-3,40 %
|1 Jahr
|-22,78 %
Informationen zur Sanofi Aktie
Es gibt 1 Mrd. Sanofi Aktien. Damit ist das Unternehmen 104,27 Mrd.EUR wert.
EuroStoxx auf Rekordhoch - Pharmaaktien stark
Der EuroStoxx 50 ist am Mittwoch auf ein Rekordhoch geklettert. Doch nicht nur der Leitindex der Euroregion legte zu, auch allgemein zeigten sich die wichtigsten Aktienmärkte Europas zur Wochenmitte freundlich. Auftrieb gab vor allem die …
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 01.10.2025
Top- und Flop-Aktien am 01.10.2025 im E-Stoxx 50.
Börsen Update Europa - 01.10. - FTSE Athex 20 stark +2,84 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Sanofi Aktie jetzt kaufen?
Ob die Sanofi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sanofi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.