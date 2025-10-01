JEFFERIES stuft NORDEX AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Windturbinenhersteller dürfte ein weiteres solides Quartal hinter sich haben, schrieb Constantin Hesse in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Trotz ihres ordentlichen Laufs seit Jahresbeginn notiere die Aktie nicht weit oberhalb ihrer historischen Tiefstände./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,79 % und einem Kurs von 22,74EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 20:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 25
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
