JPMORGAN stuft Hellofresh auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen des Kochboxen-Versenders dürften eher keine Verbesserung der Geschäftstrends belegen, schrieb Marcus Diebel in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:48 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 7,256EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 20:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 8

Kursziel alt: 8

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



