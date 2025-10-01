JEFFERIES stuft VOSSLOH AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vossloh auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Nach dem bekanntgegebenen und bereits erwarteten Abschluss der Übernahme von Sabeta habe der Bahntechnikkonzern seinen Jahresausblick konkretisiert, schrieb Fabian Piasta in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Mittelpunkte der neuen Umsatz- und operativen Ergebniszielspannen (Ebit) lägen nun knapp über den Konsensprognosen./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 11:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 11:31 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 88,90EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 20:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Fabian Piasta

Analysiertes Unternehmen: VOSSLOH AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

