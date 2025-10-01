Eternal Beauty Holdings präsentiert das Whitepaper 2025 „China Perfume & Fragrance" auf der 41. „TFWA World Exhibition & Conference" vor

CANNES, Frankreich, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Eternal Beauty Holdings Limited („Eternal Group"), ein führender Akteur in Chinas Schönheits- und Duftindustrie, präsentierte auf der 41. TFWA World Exhibition & Conference das „2025 China Perfume & Fragrance White Paper" (Whitepaper für Parfüm und Duftstoffe.) Unter dem Motto „Unlocking the Scent of China's Future" („Den Duft von Chinas Zukunft entfalten") führt dieses Debüt den wegweisenden Bericht auf der internationalen Bühne ein und würdigt die wachsende Bedeutung der Eternal Group, die eine Brücke zwischen globalen Marken und Chinas florierendem Duftstoffmarkt schlägt.

„Es ist mir ein Vergnügen, Sie heute willkommen zu heißen, während wir einen der dynamischsten und einflussreichsten Märkte der Welt erkunden – China", merkte Wendy Lau, Vorsitzende der International Fragrance Association und Geschäftsführerin der Eternal Group, an. „Das Wachstum hier ist nicht nur rasant – es ist revolutionär. Und inmitten dieses Wandels hat Eternal mehr als nur ein Unternehmen aufgebaut: Wir haben eine Brücke gebaut. Eine Brücke zwischen globalen Marken und chinesischen Verbrauchern. Eine Brücke zwischen Tradition und Innovation. Eine Brücke zwischen Anspruch und Ausführung."

Die Entschlüsselung von Chinas „Duftökonomie": Neue Wege für Wachstum

Inmitten der weltweiten Marktschwankungen erweist sich der chinesische Parfümmarkt als globaler Wachstumsmotor und lokaler Maßstab für die Widerstandsfähigkeit. Das Wachstum in diesem Bereich lag durchweg über dem anderer Schönheitskategorien, was die Stabilität des Marktes belegt. Die männlichen Verbraucher und die Generation Z aus den kleineren Städten erschließen allmählich ihr Konsumpotenzial und geben dem Markt neuen Schwung.

Vor allem der wertorientierte Konsum ist zu einem wichtigen Wachstumstreiber geworden, da der Markt in eine Ära der „emotionsgesteuerten Preisgestaltung" eingetreten ist, in der Düfte als Mittel zur Selbstdarstellung, zur emotionalen Regulierung und zur vorübergehenden Flucht dienen. Mehr als 40 % der Verbraucher wählen Düfte nach Anlässen oder Emotionen aus, um ihren Geist und Körper zu entspannen, was die Rolle der Düfte für das emotionale Wohlbefinden unterstreicht. Das zunehmende Interesse der chinesischen Verbraucher an Parfüms treibt die Kategorie in eine neue Wachstumsphase. Dem Whitepaper zufolge beziehen 81,1 % der Verbraucher Düfte in ihren Tagesablauf ein, und 86,1 % weiten ihre persönlichen Parfümvorlieben auf ihre Wohnräume aus.