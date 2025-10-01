Vale Base Metals kündigt die Inbetriebnahme des Ofens 2 bei Onça Puma an

Die Inbetriebnahme von Ofen 2 festigt Onça Puma als größten Ferronickel-Betrieb in Brasilien und erhöht die Nickelproduktionskapazität um 15 Kilotonnen, wodurch der Betrieb auf eine Nennproduktionskapazität von 40 ktpa kommt.

TORONTO, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Vale Base Metals („VBM") hat heute den zweiten Nickelverarbeitungsofen („Ofen 2") im Onça Puma Mining Complex im Südosten von Pará, Brasilien, in Betrieb genommen und damit die Produktionskapazität deutlich erhöht und das Unternehmen für langfristiges Wachstum und Rentabilität weiter positioniert.

Das Unternehmen schloss das Projekt fristgerecht und fast 13 Prozent unter dem Budget ab. Während der dreijährigen Projektlaufzeit kam es zu keinen Arbeitsunfällen mit Ausfallzeiten.

„Ich möchte Kilma Cunha und ihrem Team bei Onça Puma sowie unseren Partnern für ihr Engagement und ihre hervorragenden Leistungen bei der Durchführung dieses Projekts danken. Diese Investition und die erfolgreiche Durchführung des Projekts sind ein weiterer Beweis für das Engagement von VBM in Pará und Brasilien und stellen gleichzeitig sicher, dass unsere erstklassigen Betriebe weltweit wettbewerbsfähig bleiben", sagte Shaun Usmar, CEO von VBM. „Wir sind uns bewusst, wie wichtig es ist, dass wir unsere Zusagen konsequent einhalten, um die für das kommende Jahrzehnt geplanten umfangreichen Investitionen in unser Kupferwachstum in Brasilien zu unterstützen."

Das Projekt Furnace 2 hat während der Bauphase 2.500 Arbeitsplätze geschaffen, und nach seiner Fertigstellung befindet sich Onça Puma in einer günstigen Position auf der weltweiten Nickelkostenkurve. Mit über 1.800 Festangestellten und Auftragnehmern ist der Bergbaukomplex Onça Puma ein wichtiger Knotenpunkt für die Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen in Pará und leistet einen bedeutenden Beitrag zur sozioökonomischen Entwicklung der Region.

VBM ist weiterhin auf dem Weg, seine Nickelprognose für 2025 von 160-175 kt zu erreichen. Die Inbetriebnahme von Ofen 2 wird zusammen mit dem Hochfahren des Untertagebaus in Voisey's Bay in Kanada dazu beitragen, dass die Nickelproduktion bis 2030 zwischen 210 kt und 250 kt beträgt.

Über Onça Puma

Onça Puma nahm 2011 den Betrieb auf und machte Brasilien zu einem strategischen Exporteur von Nickel für die Edelstahlindustrie. Onça Puma verpflichtet sich, die sozioökonomische Entwicklung in den Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, durch lokale Beschäftigung, Steuerbeiträge, Direktinvestitionen und lokale Beschaffung zu unterstützen.

Über Vale Basismetalle

Vale Base Metals ist einer der weltweit größten Produzenten von hochwertigem Nickel und ein wichtiger Produzent von Kupfer und Kobalt aus verantwortungsvollen Quellen. Vale Base Metals Limited hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich, und sein globales Betriebszentrum in Toronto, Kanada. Das Unternehmen ist auch in Neufundland und Labrador, Ontario, Manitoba, Indonesien, Brasilien und Japan tätig. Vale Base Metals befindet sich zu 90 Prozent im Besitz von Vale S.A. und zu 10 Prozent im Besitz der Manara Minerals Investment Company.

