    Reddit (A) - Aktie gerät unter Druck -10,20 % - 01.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Reddit (A) Aktie bisher Verluste von -10,20 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Reddit (A) Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Reddit ist eine führende Plattform für soziale Nachrichten und Diskussionen, bekannt für seine themenspezifischen Foren und die Möglichkeit, Inhalte anonym zu teilen und zu bewerten. Es konkurriert mit großen sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter, hebt sich jedoch durch seine einzigartige Community-Struktur und die demokratische Bewertung von Inhalten ab.

    Reddit (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.10.2025

    Die Reddit (A) Aktie notiert aktuell bei 176,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -10,20 % nachgegeben, was einem Verlust von -20,00  entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Reddit (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance

    Informationen zur Reddit (A) Aktie

    Es gibt 135 Mio. Reddit (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,82 Mrd. wert.

    Reddit (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Reddit (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Reddit (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Reddit (A)

    -10,20 %
    +35,18 %
    ISIN:US75734B1008WKN:A406FX



    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
