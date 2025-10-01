Reddit (A) - Aktie gerät unter Druck -10,20 % - 01.10.2025

Reddit ist eine führende Plattform für soziale Nachrichten und Diskussionen, bekannt für seine themenspezifischen Foren und die Möglichkeit, Inhalte anonym zu teilen und zu bewerten. Es konkurriert mit großen sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter, hebt sich jedoch durch seine einzigartige Community-Struktur und die demokratische Bewertung von Inhalten ab.

Reddit (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.10.2025

Die Reddit (A) Aktie notiert aktuell bei 176,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -10,20 % nachgegeben, was einem Verlust von -20,00 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?