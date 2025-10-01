Intel - Aktie zieht deutlich an - 01.10.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Intel Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,30 % im Plus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Intel Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +48,99 %.

Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um +12,96 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,61 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intel +46,80 % gewonnen.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,96 % 1 Monat +35,61 % 3 Monate +48,99 % 1 Jahr +33,65 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Intel Aktie, insbesondere nach dem Verkauf von Aktien an SoftBank. Die technische Analyse zeigt eine bullische Phase, während Bedenken über hohe Bewertungen und mögliche Rücksetzer geäußert werden. Strategische Beteiligungen von Apple und NVIDIA an Intel sowie geopolitische Faktoren, die die Chipproduktion in den USA betreffen, sind ebenfalls zentrale Themen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 139,62 Mrd. wert.

In dieser Folge von Börse, Baby! analysieren Krischan und Ferdinand die Hintergründe des Deals zwischen Intel und Nvidia. Ist das der Wendepunkt für den Chiphersteller oder ist der Zug schon längst abgefahren?

Wenn die Tage kürzer werden und Dunkelheit sowie Nässe und Kälte den Arbeitsalltag beeinträchtigen, steigt das Risiko für Unfälle auf Baustellen. Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) rät Unternehmen, jetzt verstärkt auf sichere …

35 Jahre nach der Deutschen Einheit holt der Osten des Landes ökonomisch laut einer Untersuchung kaum noch gegenüber dem Westen auf.Das geht aus einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) …

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.