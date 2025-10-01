    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Intel - Aktie zieht deutlich an - 01.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Intel Aktie bisher um +5,30 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

    Intel Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Intel Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,30 % im Plus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Intel Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +48,99 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um +12,96 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,61 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intel +46,80 % gewonnen.

    Intel Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,96 %
    1 Monat +35,61 %
    3 Monate +48,99 %
    1 Jahr +33,65 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Intel Aktie, insbesondere nach dem Verkauf von Aktien an SoftBank. Die technische Analyse zeigt eine bullische Phase, während Bedenken über hohe Bewertungen und mögliche Rücksetzer geäußert werden. Strategische Beteiligungen von Apple und NVIDIA an Intel sowie geopolitische Faktoren, die die Chipproduktion in den USA betreffen, sind ebenfalls zentrale Themen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 139,62 Mrd. wert.

    Intel Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    +5,79 %
    +12,96 %
    +35,61 %
    +48,99 %
    +33,65 %
    +6,54 %
    -36,59 %
    +3,15 %
    +1.431,91 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



