    Eutelsat Communications - Aktie auf Talfahrt - 01.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Eutelsat Communications Aktie bisher Verluste von -4,09 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Eutelsat Communications Aktie.

    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash

    Eutelsat Communications ist ein führender Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen, der weltweit Konnektivität und Broadcast-Dienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet Satellitenkapazitäten für TV-Sender, Internet-Provider, Regierungsbehörden und Unternehmen an. Eutelsat ist einer der größten Satellitenbetreiber weltweit, mit einer starken Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen SES, Intelsat und Telesat. Eutelsat zeichnet sich durch ein breites Satellitennetzwerk und innovative Technologien zur Optimierung der Bandbreitennutzung aus.

    Eutelsat Communications Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Eutelsat Communications Aktie. Mit einer Performance von -4,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Eutelsat Communications Aktionäre einen Verlust von -9,35 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um +4,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,52 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +54,74 % gewonnen.

    Eutelsat Communications Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,62 %
    1 Monat +9,52 %
    3 Monate -9,35 %
    1 Jahr -12,81 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die kürzlich genehmigte Kapitalerhöhung von Eutelsat in Höhe von 1,5 Milliarden Euro, die zur Reduzierung der Verschuldung und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Starlink dient. Anleger zeigen sich skeptisch, da Kapitalerhöhungen oft zu einer Verwässerung der Anteile führen. Analysten betonen die Notwendigkeit einer Verbesserung der Rentabilität, während technische Analysen auf eine kritische Kursentwicklung hinweisen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

    Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

    Es gibt 475 Mio. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,55 Mrd. wert.

    Eutelsat Communications Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:FR0010221234WKN:A0HGPT



