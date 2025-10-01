Eutelsat Communications - Aktie auf Talfahrt - 01.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Eutelsat Communications Aktie. Mit einer Performance von -4,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Eutelsat Communications ist ein führender Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen, der weltweit Konnektivität und Broadcast-Dienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet Satellitenkapazitäten für TV-Sender, Internet-Provider, Regierungsbehörden und Unternehmen an. Eutelsat ist einer der größten Satellitenbetreiber weltweit, mit einer starken Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen SES, Intelsat und Telesat. Eutelsat zeichnet sich durch ein breites Satellitennetzwerk und innovative Technologien zur Optimierung der Bandbreitennutzung aus.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Eutelsat Communications Aktionäre einen Verlust von -9,35 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um +4,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,52 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +54,74 % gewonnen.

Eutelsat Communications Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,62 % 1 Monat +9,52 % 3 Monate -9,35 % 1 Jahr -12,81 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die kürzlich genehmigte Kapitalerhöhung von Eutelsat in Höhe von 1,5 Milliarden Euro, die zur Reduzierung der Verschuldung und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Starlink dient. Anleger zeigen sich skeptisch, da Kapitalerhöhungen oft zu einer Verwässerung der Anteile führen. Analysten betonen die Notwendigkeit einer Verbesserung der Rentabilität, während technische Analysen auf eine kritische Kursentwicklung hinweisen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 475 Mio. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,55 Mrd. wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Regulatory News: Eutelsat (ISIN: FR0010221234 - Euronext Paris / London Stock Exchange: ETL) Tusass, Greenland’s national provider of telecommunications services, has signed a strategic multi-year agreement to bring Eutelsat’s OneWeb low Earth orbit …

Eutelsat Communications Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.