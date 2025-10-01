Wix.com Aktie leidet unter Verkäufen - 01.10.2025

Mit einer Performance von -12,66 % musste die Wix.com Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Wix.com ist ein führender Anbieter von DIY-Website-Erstellungstools, bekannt für seine benutzerfreundliche Plattform und umfangreiche Designoptionen. Hauptkonkurrenten sind Squarespace und WordPress.com. Wix bietet einzigartige Drag-and-Drop-Funktionen und eine breite Palette an Apps, die es von anderen abheben.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Wix.com-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +11,61 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Wix.com Aktie damit um -0,82 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,91 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Wix.com -27,80 % verloren.

Wix.com Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,82 % 1 Monat +25,91 % 3 Monate +11,61 % 1 Jahr -0,23 %

Informationen zur Wix.com Aktie

Es gibt 56 Mio. Wix.com Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,54 Mrd. wert.

Wix.com Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wix.com Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wix.com Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.