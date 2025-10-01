Volkswagen
US-Absatz Marke VW sinkt im dritten Quartal - SUV im Aufwind
- VW-Absatz in den USA im Q3 um 6% gesunken.
- Verkäufe von Jetta, GTI und Golf R stark eingebrochen.
- SUV-Verkäufe hingegen um 6% gestiegen.
RESTON (dpa-AFX) - Der US-Absatz des Autobauers Volkswagen ist im dritten Quartal durchwachsen gewesen. Insgesamt sanken die Verkäufe von Fahrzeugen der Marke VW um 6 Prozent auf 87.705 Stück, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Dabei brach der Absatz von Jetta Sdn, GTI und Golf R um fast die Hälfte ein. Der Verkauf von SUVs legte hingegen um 6 Prozent zu./he/ck
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 93,14 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 20:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -1,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,16 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von -6,35 %/+60,39 % bedeutet.
