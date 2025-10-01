Heute am 01.10.2025: Amazon Aktie im Blickpunkt

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Amazon Aktie. Mit einer Performance von +1,05 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Amazon ist ein führendes Technologieunternehmen, das E-Commerce, Cloud-Dienste und digitale Medien anbietet. Es dominiert den Online-Handel und den Cloud-Markt mit AWS. Hauptkonkurrenten sind Alibaba, Microsoft, Google und Walmart. Einzigartig sind das breite Produktangebot, die Innovationskraft und die schnelle Lieferung.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Amazon in den letzten drei Monaten Verluste von -0,38 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um -1,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,93 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Amazon -13,02 % verloren.

Amazon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,17 % 1 Monat -4,93 % 3 Monate -0,38 % 1 Jahr +11,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amazon Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stagnierende Kursentwicklung der Amazon Aktie, die trotz solider operativer Kennzahlen und einer Analystenaufwertung als unterbewertet gilt. Die strategische Expansion in Cloud-Services und KI wird als Wachstumstreiber betrachtet, jedoch bleibt die Reaktion der Anleger verhalten, was auf Unsicherheiten im Markt hinweist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

Informationen zur Amazon Aktie

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,02 Bil. wert.

Prodapt, ein globaler Technologieführer mit Schwerpunkt auf KI, kündigte heute die Gründung von BOLDEST an, einer neuen Einheit, die Marken dabei unterstützt, sich in der komplexen, datenreichen und KI-gesteuerten Landschaft moderner digitaler …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Maßnahmen zum Weg aus der aktuellen Krise zeigen beim US-Sportartikelhersteller Nike erste Erfolge. Das Unternehmen schnitt im ersten Geschäftsquartal (per Ende August) besser ab als erwartet. So konnte das Unternehmen, das seit einiger Zeit …

Amazon Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.