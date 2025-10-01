    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Meta Platforms (A) Aktie fällt um -1,76 % - 01.10.2025

    Am 01.10.2025 ist die Meta Platforms (A) Aktie, bisher, um -1,76 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Meta Platforms (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Meta Platforms (A) Aktie fällt um -1,76 % - 01.10.2025
    Foto: Meta Platforms

    Meta Platforms verbindet Menschen global durch soziale Netzwerke und innovative Technologien, bleibt jedoch in einem hart umkämpften Markt mit starker Konkurrenz.

    Meta Platforms (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.10.2025

    Die Meta Platforms (A) Aktie ist bisher um -1,76 % auf 614,60 gefallen. Das sind -11,00  weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Meta Platforms (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -0,78 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,48 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,56 % gewonnen.

    Meta Platforms (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,25 %
    1 Monat -0,48 %
    3 Monate -0,78 %
    1 Jahr +21,10 %

    Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,33 Bil. wert.

    Instagram lässt Nutzer Standort auf Karte teilen


    Rund zwei Monate nach dem Start in den USA gibt Instagram auch Nutzern in anderen Ländern die Möglichkeit, in der App ihren jüngsten Standort auf einer Karte zu teilen. In Deutschland und Europa wird die Funktion gleich mit den Verbesserungen …

    Dieser Konzern wagt den Sprung aufs iPhone: Kommt jetzt die Wende für die Aktie?


    Adobe bringt Premiere erstmals aufs iPhone. Ein Schritt gegen die Social-Media-Konkurrenz. Doch was bedeutet das für Kreative und für die Aktie?

    Topcon ruft neue Organisation für Geomatik ins Leben


    Topcon Positioning Systems hat heute die Gründung einer eigenen Geschäftseinheit angekündigt, die sich auf die Bereitstellung von Hochpräzisionstechnologie, Software und Dienstleistungen für die Geomatik konzentriert. Die neue Organisation bündelt …

    Meta Platforms (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Meta Platforms (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Meta Platforms (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Meta Platforms (A)

    -2,17 %
    -3,25 %
    -0,48 %
    -0,78 %
    +21,10 %
    +350,73 %
    +176,06 %
    +667,55 %
    +1.931,40 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX



