Meta Platforms (A) Aktie fällt um -1,76 % - 01.10.2025

Die Meta Platforms (A) Aktie ist bisher um -1,76 % auf 614,60€ gefallen. Das sind -11,00 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Meta Platforms verbindet Menschen global durch soziale Netzwerke und innovative Technologien, bleibt jedoch in einem hart umkämpften Markt mit starker Konkurrenz.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Meta Platforms (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -0,78 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,48 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,56 % gewonnen.

Meta Platforms (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,25 % 1 Monat -0,48 % 3 Monate -0,78 % 1 Jahr +21,10 %

Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,33 Bil. wert.

Meta Platforms (A) Aktie jetzt kaufen?

