    Bayer - Aktie zieht deutlich an - 01.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Bayer Aktie bisher um +4,58 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

    Bayer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.10.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Sie steigt um +4,58 % auf 29,56. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Bayer über einen Zuwachs von +10,53 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um +2,62 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,43 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +46,90 % gewonnen.

    Bayer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,62 %
    1 Monat +0,43 %
    3 Monate +10,53 %
    1 Jahr -7,44 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Bayer Aktie, die aktuell bei 28,95€ steht. Die Auswirkungen von US-Zöllen auf pharmazeutische Produkte und deren Einfluss auf die Margen von Bayer werden thematisiert. Technische Analysen deuten auf mögliche Kursbewegungen hin, während die Marktteilnehmer optimistisch bezüglich zukünftiger Kursgewinne sind.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,11 Mrd. wert.

    EuroStoxx auf Rekordhoch - Pharmaaktien stark


    Der EuroStoxx 50 ist am Mittwoch auf ein Rekordhoch geklettert. Doch nicht nur der Leitindex der Euroregion legte zu, auch allgemein zeigten sich die wichtigsten Aktienmärkte Europas zur Wochenmitte freundlich. Auftrieb gab vor allem die …

    Pharma-Rallye: Diese EU-Aktien schießen nach oben!


    Die Aktien europäischer Pharmaunternehmen haben am Mittwoch eine beeindruckende Rallye hingelegt. Hintergrund ist die Vereinbarung von US-Präsident Donald Trump mit Pfizer.

    Dax zieht kräftig an und trotzt US-'Shutdown'


    Der Dax hat am Mittwoch dem sogenannten "Shutdown" in den USA eindrucksvoll getrotzt. Nach einem verhaltenen Start drehte er schon bald ins Plus und legte letztlich um 0,98 Prozent auf 24.113,62 Punkte zu. Dies bedeutete den vierten Gewinntag in …

    Bayer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


