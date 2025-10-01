Devisen
Euro im US-Handel nur wenig verändert
- Euro-Kurs bleibt stabil bei 1,1738 US-Dollar.
- EZB setzt Referenzkurs auf 1,1724 Dollar fest.
- Dollar kostet aktuell 0,8529 Euro, leicht gestiegen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im US-Handelsverlauf nur wenig bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1738 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs in Frankfurt auf 1,1724 (Dienstag: 1,1741) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8529 (0,8517) Euro./ck/he
Hallo,
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1780 bis 1,1920
Nächste Widerstände: 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1830 | 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
EUR/USD Prognosen Update
Die Aufwärtstendenz zum Wochenstart könnte auch am heutigen Dienstag andauern, wobei zur Wochenmitte mit Blick auf den Fed-Zinsentscheid stärkere Impulse in den Markt kommen dürften.
Mögliche Tagesspanne: 1,1750 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief