    Euro im US-Handel nur wenig verändert

    • Euro-Kurs bleibt stabil bei 1,1738 US-Dollar.
    • EZB setzt Referenzkurs auf 1,1724 Dollar fest.
    • Dollar kostet aktuell 0,8529 Euro, leicht gestiegen.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im US-Handelsverlauf nur wenig bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1738 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs in Frankfurt auf 1,1724 (Dienstag: 1,1741) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8529 (0,8517) Euro./ck/he


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
