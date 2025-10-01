    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLithium Americas AktievorwärtsNachrichten zu Lithium Americas

    Lithium Americas Aktie schießt durch die Decke - 01.10.2025

    Am 01.10.2025 ist die Lithium Americas Aktie, bisher, um +22,78 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lithium Americas Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Lithium Americas Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.10.2025

    Mit einer Performance von +22,78 % konnte die Lithium Americas Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Lithium Americas investiert war, konnte einen Gewinn von +182,73 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +40,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +156,71 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Lithium Americas auf +127,75 %.

    Lithium Americas Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +40,97 %
    1 Monat +156,71 %
    3 Monate +182,73 %
    1 Jahr +164,34 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursreaktion der Lithium Americas Aktie auf die Meldung über einen bedingten Kredit der US-Regierung für das Thacker Pass Projekt. Die Teilnehmer erörtern die finanziellen Risiken und die Volatilität des Lithiumpreises, die die Bewertung der Aktie beeinflussen könnten. Zudem werden Bedenken hinsichtlich der Genehmigungsverfahren und Umweltaspekte des Projekts geäußert, die ebenfalls Auswirkungen auf die Kursentwicklung haben könnten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lithium Americas eingestellt.

    Informationen zur Lithium Americas Aktie

    Es gibt 243 Mio. Lithium Americas Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,45 Mrd. wert.

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
