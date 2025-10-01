Lithium Americas Aktie schießt durch die Decke - 01.10.2025

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Lithium Americas investiert war, konnte einen Gewinn von +182,73 % verbuchen.

Mit einer Performance von +22,78 % konnte die Lithium Americas Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +40,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +156,71 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Lithium Americas auf +127,75 %.

Lithium Americas Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +40,97 % 1 Monat +156,71 % 3 Monate +182,73 % 1 Jahr +164,34 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lithium Americas Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursreaktion der Lithium Americas Aktie auf die Meldung über einen bedingten Kredit der US-Regierung für das Thacker Pass Projekt. Die Teilnehmer erörtern die finanziellen Risiken und die Volatilität des Lithiumpreises, die die Bewertung der Aktie beeinflussen könnten. Zudem werden Bedenken hinsichtlich der Genehmigungsverfahren und Umweltaspekte des Projekts geäußert, die ebenfalls Auswirkungen auf die Kursentwicklung haben könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lithium Americas eingestellt.

Informationen zur Lithium Americas Aktie

Es gibt 243 Mio. Lithium Americas Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,45 Mrd. wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Die US-Börsen dürften am Mittwoch etwas unter dem beginnenden Regierungsstillstand leiden. Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent tiefer auf 46.272 Punkte. Den technologielastigen …

Erst waren es nur Gerüchte, doch nun hat sich bestätigt, dass die US-Regierung einen 5 %-Anteil an LITHIUM AMERICAS und einen weitere 5 %-Anteil an der Thacker Pass-Mine des Unternehmens erwirbt. Dazu hat man gemeinsam mit GENERAL MOTORS, LITHIUM …

Lithium Americas Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lithium Americas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lithium Americas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.