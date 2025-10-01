ThyssenKrupp - Aktie mit Kurssprung +5,70 % - 01.10.2025

Am heutigen Handelstag konnte die ThyssenKrupp Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,70 % im Plus. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von ThyssenKrupp über einen Zuwachs von +26,50 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +0,26 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,87 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +196,87 % gewonnen.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,26 % 1 Monat +27,87 % 3 Monate +26,50 % 1 Jahr +229,68 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die ThyssenKrupp Aktie, insbesondere um die Kursentwicklung, die durch die Restrukturierung des Unternehmens und die Verselbstständigung der Sparten beeinflusst wird. Die Aktie hat kürzlich um 2,83 % zugelegt. Die Marine Systems-Sparte könnte von einem Auftragsboom profitieren, während die Automobilzulieferersparte eine Margensteigerung anstrebt, um für einen Börsengang attraktiv zu werden. Zudem gibt es Spekulationen über eine mögliche Übernahme der Stahlsparte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,69 Mrd. wert.

Der Dax hat am Mittwoch dem sogenannten "Shutdown" in den USA eindrucksvoll getrotzt. Nach einem verhaltenen Start drehte er schon bald ins Plus und legte letztlich um 0,98 Prozent auf 24.113,62 Punkte zu. Dies bedeutete den vierten Gewinntag in …

An den globalen Börsen herrscht heute überwiegend Aufbruchstimmung. Während europäische Indizes wie der DAX kräftig zulegen, zeigen sich die US-Märkte verhaltener.

In Kiel ist in der vergangenen Woche auch eine U-Boot-Werft von Thyssenkrupp von Drohnen überflogen worden, wie das Unternehmen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ-Donnerstagausgabe, waz.de) bestätigte. "Wir können bestätigen, dass es diesen …

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.