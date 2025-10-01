Deutlicher Kurssprung bei der Lang & Schwarz Aktie - 01.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Lang & Schwarz Aktie. Sie steigt um +7,61 % auf 21,200€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Lang & Schwarz Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -14,85 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lang & Schwarz Aktie damit um -2,26 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,88 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,83 % gewonnen.

Lang & Schwarz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,26 % 1 Monat -4,88 % 3 Monate -14,85 % 1 Jahr +4,56 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lang & Schwarz Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Lang & Schwarz Aktie, wobei Anleger optimistisch auf moderate Gewinnsteigerungen im vierten Quartal 2025 blicken. Trotz Bedenken über mögliche negative Ad-hoc-Mitteilungen wird die Aktie als unterbewertet wahrgenommen, was einige Nutzer als Kaufgelegenheit sehen. Die Geduld der Anleger wird thematisiert, während die Unsicherheit über zukünftige Entwicklungen weiterhin präsent ist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lang & Schwarz eingestellt.

Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 200,09 Mio. wert.

Lang & Schwarz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lang & Schwarz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lang & Schwarz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.