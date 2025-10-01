    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLang & Schwarz AktievorwärtsNachrichten zu Lang & Schwarz

    Besonders beachtet!

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutlicher Kurssprung bei der Lang & Schwarz Aktie - 01.10.2025

    Am 01.10.2025 ist die Lang & Schwarz Aktie, bisher, um +7,61 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lang & Schwarz Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der Lang & Schwarz Aktie - 01.10.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

    Lang & Schwarz Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.10.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Lang & Schwarz Aktie. Sie steigt um +7,61 % auf 21,200. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Lang & Schwarz Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -14,85 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lang & Schwarz Aktie damit um -2,26 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,88 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,83 % gewonnen.

    Lang & Schwarz Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,26 %
    1 Monat -4,88 %
    3 Monate -14,85 %
    1 Jahr +4,56 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lang & Schwarz Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Lang & Schwarz Aktie, wobei Anleger optimistisch auf moderate Gewinnsteigerungen im vierten Quartal 2025 blicken. Trotz Bedenken über mögliche negative Ad-hoc-Mitteilungen wird die Aktie als unterbewertet wahrgenommen, was einige Nutzer als Kaufgelegenheit sehen. Die Geduld der Anleger wird thematisiert, während die Unsicherheit über zukünftige Entwicklungen weiterhin präsent ist.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lang & Schwarz eingestellt.

    Zur Lang & Schwarz Diskussion

    Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

    Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 200,09 Mio. wert.

    Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an


    EQS-Ad-hoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an 01.10.2025 / 17:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach …

    Die größten Aufsteiger der Woche vom 24.09.-01.10.2025 in der wO Community


    Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

    Lang & Schwarz Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lang & Schwarz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lang & Schwarz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lang & Schwarz

    +7,61 %
    -2,26 %
    -4,88 %
    -14,85 %
    +4,56 %
    +68,10 %
    -11,67 %
    ISIN:DE000LS1LUS9WKN:LS1LUS



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Deutlicher Kurssprung bei der Lang & Schwarz Aktie - 01.10.2025 Am 01.10.2025 ist die Lang & Schwarz Aktie, bisher, um +7,61 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lang & Schwarz Aktie.