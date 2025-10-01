    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBiogen AktievorwärtsNachrichten zu Biogen

    Besonders beachtet!

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Biogen Aktie startet durch - 01.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Biogen Aktie bisher um +10,05 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Biogen Aktie.

    Besonders beachtet! - Biogen Aktie startet durch - 01.10.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Biogen ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neurologische Therapien spezialisiert hat. Mit einer starken Produktpalette in der Behandlung von Multipler Sklerose und Alzheimer hebt es sich durch innovative Forschung von Konkurrenten wie Roche und Novartis ab.

    Biogen Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Biogen Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +10,05 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    27.000,00€
    Basispreis
    18,06
    Ask
    × 13,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.598,92€
    Basispreis
    18,88
    Ask
    × 13,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Biogen Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +12,39 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Biogen Aktie damit um +1,55 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,95 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Biogen -17,64 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,49 % geändert.

    Biogen Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,55 %
    1 Monat +4,95 %
    3 Monate +12,39 %
    1 Jahr -31,21 %

    Informationen zur Biogen Aktie

    Es gibt 147 Mio. Biogen Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,12 Mrd.EUR wert.

    S&P 500 auf Rekordhoch - US-Börse ignoriert 'Shutdown'


    Ungeachtet des beginnenden Regierungsstillstands hat der marktbreite S&P 500-Index am Mittwoch ein Rekordhoch erreicht. Ein größerer Sprung war dafür allerdings nicht nötig. Insgesamt zeigten sich die US-Börsen lediglich stabil. Konjunkturdaten wie …

    Börsen Update USA - 01.10. - US Tech 100 stark +0,33 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    US-Börsen unbewegt von 'Shutdown' und Wirtschaftsdaten


    Die US-Börsen haben sich am Mittwoch ungeachtet des beginnenden Regierungsstillstands ("Shutdown") weiterhin stabil gezeigt. Konjunkturdaten wie die überraschend schwachen Arbeitsmarktdaten des Dienstleisters ADP zur Privatwirtschaft im September …

    Biogen Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Biogen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Biogen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Biogen

    +8,97 %
    +1,32 %
    +3,75 %
    +10,76 %
    -31,95 %
    -56,34 %
    -51,56 %
    -50,93 %
    +3.006,33 %
    ISIN:US09062X1037WKN:789617



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Biogen Aktie startet durch - 01.10.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Biogen Aktie bisher um +10,05 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Biogen Aktie.