Biogen Aktie startet durch - 01.10.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Biogen Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +10,05 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Biogen ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neurologische Therapien spezialisiert hat. Mit einer starken Produktpalette in der Behandlung von Multipler Sklerose und Alzheimer hebt es sich durch innovative Forschung von Konkurrenten wie Roche und Novartis ab.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Biogen Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +12,39 %.

Allein seit letzter Woche ist die Biogen Aktie damit um +1,55 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,95 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Biogen -17,64 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,49 % geändert.

Biogen Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,55 % 1 Monat +4,95 % 3 Monate +12,39 % 1 Jahr -31,21 %

Informationen zur Biogen Aktie

Es gibt 147 Mio. Biogen Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,12 Mrd.EUR wert.

Ungeachtet des beginnenden Regierungsstillstands hat der marktbreite S&P 500-Index am Mittwoch ein Rekordhoch erreicht. Ein größerer Sprung war dafür allerdings nicht nötig. Insgesamt zeigten sich die US-Börsen lediglich stabil. Konjunkturdaten wie …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die US-Börsen haben sich am Mittwoch ungeachtet des beginnenden Regierungsstillstands ("Shutdown") weiterhin stabil gezeigt. Konjunkturdaten wie die überraschend schwachen Arbeitsmarktdaten des Dienstleisters ADP zur Privatwirtschaft im September …

Biogen Aktie jetzt kaufen?

Ob die Biogen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Biogen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.