Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 01.10.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.10.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Biogen
Tagesperformance: +10,47 %
Platz 1
Performance 1M: +4,95 %
AstraZeneca
Tagesperformance: +9,96 %
Platz 2
Performance 1M: -4,76 %
Micron Technology
Tagesperformance: +8,29 %
Platz 3
Performance 1M: +39,26 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +7,89 %
Platz 4
Performance 1M: +3,49 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +6,99 %
Platz 5
Performance 1M: +0,51 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +6,84 %
Platz 6
Performance 1M: -3,59 %
Intel
Tagesperformance: +6,68 %
Platz 7
Performance 1M: +36,15 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +6,47 %
Platz 8
Performance 1M: +5,94 %
Amgen
Tagesperformance: +6,43 %
Platz 9
Performance 1M: -2,35 %
Applied Materials
Tagesperformance: +6,22 %
Platz 10
Performance 1M: +25,96 %
Lam Research
Tagesperformance: +6,07 %
Platz 11
Performance 1M: +32,21 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -6,01 %
Platz 12
Performance 1M: -11,39 %
MercadoLibre
Tagesperformance: -5,99 %
Platz 13
Performance 1M: -6,28 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +5,03 %
Platz 14
Performance 1M: +22,58 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +4,84 %
Platz 15
Performance 1M: -4,61 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 16
Performance 1M: -0,43 %
Tesla
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 17
Performance 1M: +31,33 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 18
Performance 1M: -2,91 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 19
Performance 1M: +29,61 %
GLOBALFOUNDRIES
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 20
Performance 1M: +5,40 %
Fastenal
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 21
Performance 1M: -1,76 %
Workday (A)
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 22
Performance 1M: +3,18 %
Adobe
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 23
Performance 1M: -1,64 %
Dexcom
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 24
Performance 1M: -11,67 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 25
Performance 1M: -4,23 %
Zscaler
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 26
Performance 1M: +6,88 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 27
Performance 1M: -5,29 %
Analog Devices
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 28
Performance 1M: -3,15 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 29
Performance 1M: -10,00 %
Netflix
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 30
Performance 1M: -1,54 %
Paychex
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 31
Performance 1M: -9,77 %
