Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 01.10.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
AES
Tagesperformance: +16,94 %
Tagesperformance: +16,94 %
Platz 1
Performance 1M: -3,14 %
Performance 1M: -3,14 %
Biogen
Tagesperformance: +10,45 %
Tagesperformance: +10,45 %
Platz 2
Performance 1M: +4,95 %
Performance 1M: +4,95 %
Thermo Fisher Scientific
Tagesperformance: +10,21 %
Tagesperformance: +10,21 %
Platz 3
Performance 1M: -2,34 %
Performance 1M: -2,34 %
Corteva
Tagesperformance: -10,20 %
Tagesperformance: -10,20 %
Platz 4
Performance 1M: -9,57 %
Performance 1M: -9,57 %
Waters Corporation
Tagesperformance: +9,30 %
Tagesperformance: +9,30 %
Platz 5
Performance 1M: -1,74 %
Performance 1M: -1,74 %
Moderna
Tagesperformance: +8,84 %
Tagesperformance: +8,84 %
Platz 6
Performance 1M: +5,90 %
Performance 1M: +5,90 %
Eli Lilly
Tagesperformance: +8,62 %
Tagesperformance: +8,62 %
Platz 7
Performance 1M: +2,79 %
Performance 1M: +2,79 %
Western Digital
Tagesperformance: +8,60 %
Tagesperformance: +8,60 %
Platz 8
Performance 1M: +47,38 %
Performance 1M: +47,38 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +8,57 %
Tagesperformance: +8,57 %
Platz 9
Performance 1M: +40,25 %
Performance 1M: +40,25 %
Merck & Co
Tagesperformance: +8,50 %
Tagesperformance: +8,50 %
Platz 10
Performance 1M: -1,53 %
Performance 1M: -1,53 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: +8,38 %
Tagesperformance: +8,38 %
Platz 11
Performance 1M: -5,24 %
Performance 1M: -5,24 %
Micron Technology
Tagesperformance: +8,30 %
Tagesperformance: +8,30 %
Platz 12
Performance 1M: +39,26 %
Performance 1M: +39,26 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +8,09 %
Tagesperformance: +8,09 %
Platz 13
Performance 1M: +3,49 %
Performance 1M: +3,49 %
Lamb Weston Holdings
Tagesperformance: +7,66 %
Tagesperformance: +7,66 %
Platz 14
Performance 1M: -0,18 %
Performance 1M: -0,18 %
Agilent Technologies
Tagesperformance: +7,65 %
Tagesperformance: +7,65 %
Platz 15
Performance 1M: +0,65 %
Performance 1M: +0,65 %
Danaher
Tagesperformance: +7,62 %
Tagesperformance: +7,62 %
Platz 16
Performance 1M: -4,16 %
Performance 1M: -4,16 %
Bio-Techne
Tagesperformance: +7,59 %
Tagesperformance: +7,59 %
Platz 17
Performance 1M: -1,07 %
Performance 1M: -1,07 %
Pfizer
Tagesperformance: +7,57 %
Tagesperformance: +7,57 %
Platz 18
Performance 1M: +2,10 %
Performance 1M: +2,10 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +7,56 %
Tagesperformance: +7,56 %
Platz 19
Performance 1M: +13,97 %
Performance 1M: +13,97 %
IQVIA Holdings
Tagesperformance: +7,40 %
Tagesperformance: +7,40 %
Platz 20
Performance 1M: -1,79 %
Performance 1M: -1,79 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +6,75 %
Tagesperformance: +6,75 %
Platz 21
Performance 1M: -3,59 %
Performance 1M: -3,59 %
News Registered (A)
Tagesperformance: -5,36 %
Tagesperformance: -5,36 %
Platz 22
Performance 1M: +3,59 %
Performance 1M: +3,59 %
Gartner
Tagesperformance: -5,29 %
Tagesperformance: -5,29 %
Platz 23
Performance 1M: +3,05 %
Performance 1M: +3,05 %
News Registered (B)
Tagesperformance: -5,14 %
Tagesperformance: -5,14 %
Platz 24
Performance 1M: +0,69 %
Performance 1M: +0,69 %
Interpublic Group of Companies
Tagesperformance: -4,54 %
Tagesperformance: -4,54 %
Platz 25
Performance 1M: +3,19 %
Performance 1M: +3,19 %
Humana
Tagesperformance: -4,53 %
Tagesperformance: -4,53 %
Platz 26
Performance 1M: -15,25 %
Performance 1M: -15,25 %
Raymond James Financial
Tagesperformance: -4,39 %
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 27
Performance 1M: +0,69 %
Performance 1M: +0,69 %
Omnicom Group
Tagesperformance: -4,38 %
Tagesperformance: -4,38 %
Platz 28
Performance 1M: +3,23 %
Performance 1M: +3,23 %
Quest Diagnostics
Tagesperformance: -4,25 %
Tagesperformance: -4,25 %
Platz 29
Performance 1M: +4,06 %
Performance 1M: +4,06 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: -4,19 %
Tagesperformance: -4,19 %
Platz 30
Performance 1M: -8,08 %
Performance 1M: -8,08 %
Paycom Software
Tagesperformance: -4,07 %
Tagesperformance: -4,07 %
Platz 31
Performance 1M: -7,83 %
Performance 1M: -7,83 %
Dollar Tree
Tagesperformance: -4,06 %
Tagesperformance: -4,06 %
Platz 32
Performance 1M: -14,62 %
Performance 1M: -14,62 %
Dollar General Corporation
Tagesperformance: -3,73 %
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 33
Performance 1M: -5,71 %
Performance 1M: -5,71 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -3,66 %
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 34
Performance 1M: -2,91 %
Performance 1M: -2,91 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: -3,57 %
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 35
Performance 1M: +2,55 %
Performance 1M: +2,55 %
Intercontinental Exchange
Tagesperformance: -3,40 %
Tagesperformance: -3,40 %
Platz 36
Performance 1M: -5,31 %
Performance 1M: -5,31 %
Wells Fargo
Tagesperformance: -3,37 %
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 37
Performance 1M: +0,84 %
Performance 1M: +0,84 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -3,34 %
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 38
Performance 1M: +36,79 %
Performance 1M: +36,79 %
Charles Schwab
Tagesperformance: -3,20 %
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 39
Performance 1M: -1,19 %
Performance 1M: -1,19 %
eBay
Tagesperformance: -3,16 %
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 40
Performance 1M: -0,32 %
Performance 1M: -0,32 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte