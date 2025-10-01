    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    ROUNDUP/Volkswagen

    US-Absatz Marke VW sinkt im dritten Quartal - Audi konstant

    Für Sie zusammengefasst
    • VW-Absatz in den USA sinkt um 6 Prozent.
    • Jetta, GTI und Golf R: Absatz bricht fast ein.
    • Audi-Absatz bleibt stabil mit 46.758 Fahrzeugen.
    ROUNDUP/Volkswagen - US-Absatz Marke VW sinkt im dritten Quartal - Audi konstant
    Foto: Ole Spata - dpa

    RESTON (dpa-AFX) - Der US-Absatz des Autobauers Volkswagen ist im dritten Quartal durchwachsen gewesen. Insgesamt sanken die Verkäufe von Fahrzeugen der Marke VW um 6 Prozent zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 87.705 Stück, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Dabei brach der Absatz von Jetta Sdn, GTI und Golf R um fast die Hälfte ein. Der Verkauf von SUVs legte hingegen um 6 Prozent zu.

    Bei der VW-Tochter Audi blieb der Absatz dagegen prozentual konstant. Mit 46.758 Fahrzeugen wurden sechs mehr verkauft als im dritten Quartal des Vorjahres./he/ck

    Volkswagen (VW) Vz

    ISIN:DE0007664039WKN:766403

     

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
