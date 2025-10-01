JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 57,20 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 21:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -1,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 11,46 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -13,01 %/+42,66 % bedeutet.