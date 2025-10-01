ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro
- JPMorgan stuft Continental auf "Overweight" ein.
- Kursziel für Continental liegt bei 70 Euro.
- Analyst sieht robustes Quartal trotz Unsicherheiten.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental nach einer Unterrichtung von Analysten zu den anstehenden Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Jose M Asumendi sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung von einem robusten Quartal des Reifen- und Kunststofftechnikkonzerns inmitten von Marktunsicherheiten./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 18:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 18:26 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 57,20 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 21:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -1,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 11,46 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -13,01 %/+42,66 % bedeutet.
Die Autobranche steckt in der Krise. Der Zulieferer Continental konnte bei den Herstellern trotzdem höhere Preise durchsetzen. Der Gewinn stieg deutlich.
