JEFFERIES stuft Volvo B auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die B-Aktie von Volvo vor den am 17. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Analyst Michael Aspinall rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie damit, dass der Nutzfahrzeughersteller seine Verkaufsmengen moderat gesteigert hat und in Europa gewachsen sein dürfte. Er liege allerdings mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis des dritten Quartals und des Gesamtjahres unter denen des Konsens./rob/ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:35 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 24,73EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2025, 22:03 Uhr) gehandelt.