    JEFFERIES stuft Daimler Truck auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck vor den am 7. November erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Händlerkanal-Prüfungen hätten gezeigt, dass Kunden in den USA weiter abwarteten und dass die Preiserhöhungen unter den Autobauern nur begrenzt gewesen seien, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher dürfte die Schwäche auch noch 2026 andauern. Zwar sehe er langfristig Wertpotenzial für den Nutzfahrzeughersteller, doch kurzfristig gebe es Abwärtsrisiken. Er senkte seine Ebit-Erwartung für das neue Jahr um 12 Prozent./rob/ck/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 35,06EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2025, 22:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Michael Aspinall
    Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 50
    Kursziel alt: 50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


