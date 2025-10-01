ANALYSE-FLASH
UBS belässt Continental auf 'Buy' - Ziel 80 Euro
- UBS belässt Continental auf "Buy" mit 80 Euro Ziel.
- Positive Signale vor Quartalszahlen am 6. November.
- Auftragslage und Wintergeschäft zeigen Verbesserung.
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat Continental nach einem Informationsgespräch des Reifen- und Kunststofftechnikkonzerns mit Analysten auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Es habe einige positive Signale zu den am 6. November anstehenden Quartalszahlen gegeben, schrieb David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei verwies er auf Aussagen zur operativen Ergebnis-Marge im dritten Quartal und darauf, dass sich die Auftragslage in den vergangenen Wochen verbessert habe. Der Auftragseingang für den Winter wäre stark und der Start ins vierte Quartal sei gut gewesen, habe es geheißen./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 57,30 auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2025, 22:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -0,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 11,46 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -12,74 %/+43,11 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 80 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Continental - 543900 - DE0005439004
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Continental. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
ZF und SGL bin ich zu weit weg.
Die Autobranche steckt in der Krise. Der Zulieferer Continental konnte bei den Herstellern trotzdem höhere Preise durchsetzen. Der Gewinn stieg deutlich.
https://www.goslarsche.de/Nachrichten/Continental-schneidet-besser-ab-als-gedacht-616122.html