Ministerium für Kultur und Tourismus - Abu Dhabi gibt Kuratorenteam und Standorte für die zweite Ausgabe von Manar Abu Dhabi bekannt

• Die zweite Ausgabe der vom Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) organisierten Ausstellung wird vom 15. November 2025 bis zum 4. Januar 2026 in Abu Dhabi City stattfinden.

Unter der Leitung des künstlerischen Direktors Khai Hori kehrt die alle zwei Jahre stattfindende Lichtkunstausstellung im November zurück, um das Emirat unter dem Motto "The Light Compass" zu erhellen.

• Zum ersten Mal wird Manar Abu Dhabi auf die Region Al Ain ausgeweitet, wobei die Standorte in der Stadt ab dem 1. November 2025 für die Öffentlichkeit zugänglich sein werden.

• Unter dem Motto "The Light Compass" (Der Lichtkompass) wird diese Ausgabe vom künstlerischen Direktor Khai Hori kuratiert und zeigt 19 Lichtinstallationen, darunter neu in Auftrag gegebene Werke von emiratischen und internationalen Künstlern.

• Die Insel Jubail wird als zentraler und symbolträchtiger Veranstaltungsort das Herzstück der Ausstellung sein.

• Ein dynamisches öffentliches Programm mit Vorträgen, Workshops und Performances wird die Ausstellung begleiten und den Besuchern die Möglichkeit geben, sich intensiver mit den Kunstwerken auseinanderzusetzen.

• Manar Abu Dhabi ist Teil der Initiative Public Art Abu Dhabi , dem kontinuierlichen Engagement von DCT Abu Dhabi, das urbane Gefüge des Emirats durch öffentliche Kunst aufzuwerten.

• Weitere Einzelheiten, einschließlich der vollständigen Künstlerbesetzung und des Begleitprogramms, werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

ABU DHABI, VAE, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Aufbauend auf dem Erfolg der ersten Ausgabe wird Manar Abu Dhabi vom 15. November 2025 bis zum 4. Januar 2026 erneut die Archipele, Mangroven und Oasen von Abu Dhabi beleuchten. Diese vom Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) organisierte öffentliche Lichtkunstausstellung soll die Kreativität anregen und die einzigartigen Naturlandschaften des Emirats feiern.

Unter dem Motto 'The Light Compass' werden 19 neu in Auftrag gegebene Werke und ortsspezifische Lichtskulpturen, Projektionen und immersive Installationen von emiratischen und internationalen Künstlern gezeigt. Manar Abu Dhabi 2025 wird kuratiert von Khai Hori, dem künstlerischen Leiter, der zuvor stellvertretender Direktor für künstlerische Programmierung am Palais de Tokyo in Paris, Senior-Kurator am Singapore Art Museum, wo er die nationale Sammlung zeitgenössischer Kunst in Singapur betreute, und Senior-Kurator in der Abteilung für kuratorische Entwicklung am National Heritage Board in Singapur war. Die Ausstellung wird ko-kuratiert von Alia Zaal Lootah, Kuratorin, Munira Al Sayegh, Kuratorin, und Mariam Alshehhi, Assistenzkuratorin.