BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational vor den am 6. November erwarteten Quartalszahlen von 1020 auf 1035 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die defensiven Eigenschaften des Großküchenausrüsters in typischen Auf- und Abwärtszyklen. Zudem hob er die starke Wettbewerbsposition und hohen Markteintrittsbarrieren hervor. Rational profitiere von positiven langfristigen Trends in der Gastronomie und Foodservice-Branche und verfüge über eine solide Bilanz./rob/ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 20:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 20:09 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 667,3EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1035

Kursziel alt: 1020

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



