Thunes und BSF schließen sich zusammen, um grenzüberschreitende Überweisungen aus Saudi-Arabien zu verändern

SINGAPUR und RIAD, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Thunes , der intelligente Superhighway für weltweite Geldtransfers, gab heute bekannt, dass es auf der SIBOS 2025 eine Absichtserklärung zur Bildung einer strategischen Allianz mit der Banque Saudi Fransi (BSF) , einem der führenden Finanzinstitute Saudi-Arabiens, unterzeichnet hat. Diese Zusammenarbeit wird es Verbrauchern und Unternehmen ermöglichen, schnelle, erschwingliche und sichere internationale Geldüberweisungen in Echtzeit und mit einem verbesserten Kundenerlebnis zu tätigen.

Zusammenarbeit läutet neue Ära des globalen Geldverkehrs in Echtzeit und zu erschwinglichen Preisen für die Verbraucher im Königreich Saudi-Arabien ein

Die Allianz wird es Inhabern von BSF-Konten ermöglichen, Konten und Geldbörsen weltweit zu erreichen. Sie stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des saudi-arabischen Finanzwesens dar, da die Banken innovative Lösungen nutzen, die über die traditionellen Überweisungsmethoden hinausgehen.

Majed Alsadhan, Leiter des Großkundengeschäfts bei der Banque Saudi Fransi, erklärte: „Die BSF ist bestrebt, ihren Kunden erstklassige Finanzdienstleistungen anzubieten, die Innovation und Vertrauen vereinen. Durch die Nutzung des bewährten Direct Global Network von Thunes sind wir nun in der Lage, schnellere, zuverlässigere und leichter zugängliche Überweisungsdienste anzubieten. Diese Allianz unterstreicht unsere Mission, sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen zu unterstützen und gleichzeitig die Transformation des Königreichs zu einer führenden digitalen Wirtschaft zu fördern."

Simon Nelson, Vertriebsleiter bei Thunes, erklärte: „Die Banque Saudi Fransi ist ein wichtiger Akteur im saudischen Bankensektor. Gemeinsam gestalten wir den Geldtransfer aus dem Königreich neu und machen ihn einfacher, schneller und kostengünstiger. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser starkes Engagement in Saudi-Arabien, wo wir weiterhin enge Beziehungen zu Banken, Fintech-Unternehmen und Wallet-Anbietern aufbauen und das Vertrauen stärken, das wir uns erarbeitet haben, um die bemerkenswerte digitale Entwicklung des Landes zu unterstützen."