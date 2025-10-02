    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Lausitzer Rundschau' zur Kabinettsklausur/Modernisierung

    Für Sie zusammengefasst
    • Bürokratieabbau bleibt wichtig, kostet nichts.
    • Staatsmodernisierung als Schwerpunkt der Regierung.
    • Erwartungen der Bürger nicht überstrapazieren.

    COTTBUS (dpa-AFX) - Die "Lausitzer Rundschau" zur Kabinettsklausur/Modernisierung:

    "Auch wenn das Stichwort "Bürokratieabbau" inzwischen Gähn-Reflexe auslöst, stimmt weiterhin, wie Altkanzler Olaf Scholz (SPD) die Sache einmal zusammenfasste: "kostet nichts und bringt viel". Es ist also richtig, dass die schwarz-rote Regierung nun die Staatsmodernisierung zu einem ihrer Schwerpunkte macht. Nur sollte sie - Stichwort Erwartungsmanagement - Bürgern und Unternehmen nicht zu viel auf einmal versprechen. An guten Vorsätzen nämlich hat es auch den Regierungen der letzten zehn Jahre nicht gemangelt. Gegen unnötige Bürokratie ist jeder, viel schwerer aber ist die Verständigung darüber, was genau im Einzelfall überflüssig ist. Spoiler: Das kann dann auch mal die eigenen Interessen berühren."/yyzz/DP/men





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

