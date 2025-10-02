    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Drohnenabwehr

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Drohnenabwehr:

    "Wenn Drohnen herumschwirren, dann ist das nicht unbedingt nur ein harmloser Spaß, eine Belästigung oder eine Störung der Privatsphäre. . Jeder dieser Vorfälle zeigt, woran man arbeiten muss, und dann gilt es, Lösungen für die unterschiedlichen Herausforderungen zu finden und zu entwickeln. . Die Drohnenabwehr bedarf der technischen Aufrüstung, einer sauberen rechtlichen Grundlage und einer schlanken Struktur, in der Entscheidungen dezentral zügig nach klaren Vorgaben getroffen werden können. Dass Innenminister Dobrindt ein polizeiliches Kompetenzzentrum dafür einrichten will, wie er kürzlich angekündigt hat, ist daher richtig. Noch wichtiger, politisch aber voraussichtlich schwieriger ist seine zweite Forderung: das Luftsicherheitsgesetz so zu ändern, dass die Bundeswehr in diese Aufgabe einbezogen werden kann."/yyzz/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

