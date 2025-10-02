    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Volksstimme' zu Trumps Kriegsreden

    • Westen sieht tatenlos zu, während Trump autokratisch wird.
    • Trumps Kriegs-Rede zeigt gefährliche Appeasement-Strategie.
    • Europa muss stark handeln, um Einfluss zu bewahren.

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu Trumps Kriegsreden:

    "Bisher hat der Westen zwar besorgt, aber fast tatenlos zugeschaut, wie US-Präsident Donald die bisherige Führungsmacht der sogenannten freien Welt in eine Autokratie verwandelt. Seit seiner Kriegs-Rede vor 800 Generälen und Admiralen der mächtigsten Streitmacht der Welt ist jedoch klar, dass das bisher praktizierte Nato- und EU-Rezept des Einschleimens beim Mann im Weißen Haus eine gefährliche Appeasement-Strategie ist. Verbündete, die ihm jetzt nicht robust in den Arm fallen, werden sich alsbald als weltpolitisch rechte- und einflusslose Vasallen wiederfinden. Trump hat seine Armeeführung mit dem Aufruf zum "Krieg im Inneren" und der Verwendung von demokratisch regierten Metropolen als "Übungsgelände" fast unverblümt zum Putsch aufgerufen. Die USA drohen sich ins Lager der Diktaturen zu verabschieden. Wenn Europa sich jetzt nicht stark macht, wird es zwischen Peking, Moskau und Washington aufgerieben."/yyzz/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
