Kreise
Start neuer US-Pharmazöllen doch erst später
- Zölle auf Arzneimittelimporte werden vorerst ausgesetzt.
- Zölle gegen Pharmakonzerne werden vorbereitet.
- EU-Importe bleiben von neuen Zollregeln verschont.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die von US-Präsident Donald Trump zum 1. Oktober angekündigten neuen Zölle auf Arzneimittelimporte in die USA werden Regierungskreisen zufolge doch noch nicht erhoben. Stattdessen solle nun erst damit begonnen werden, Zölle gegen Pharmakonzerne vorzubereiten, die ihre Produktion nicht in die USA verlagern oder ihre Preise senken wollen. Das teilte ein hochrangiger Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur mit. Konkrete Gründe für die Verschiebung wurden nicht genannt.
Vergangene Woche hatte Trump überraschend neue Zölle verkündet: Ab 1. Oktober sollten auf Importe von Markenarzneien und patentierte Medikamente in die Vereinigten Staaten ein Aufschlag von 100 Prozent erhoben werden. Pharmahersteller, die in den USA eine Produktionsstätte bauen, könnten den Zoll umgehen. Details ließ er offen.
Kurz vor der angepeilten Einführung am 1. Oktober hieß es aus US-Regierungskreisen, dass die Europäische Union von den neuesten Zollregeln für Pharmaprodukte verschont bleibe: Auf EU-Importe werde weiterhin ein Zoll von 15 Prozent erhoben./ngu/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,21 % und einem Kurs von 112,1 auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um +10,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 216,00 Mrd..
Roche Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,44CHF. Von den letzten 9 Analysten der Roche Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 314,00CHF was eine Bandbreite von -25,19 %/+2,13 % bedeutet.
Zusammengefasst:
Novartis erzielt 2024 starkes Finanzergebnis, Umsatz +12%
Spitzenprodukte treiben Umsatz: Entresto, Cosentyx, Leqvio
Positive Prognose für 2025: Umsatzwachstum und Dividende steigen
Habe ich heute bei einem sozialen Netzwerk gesehen. Eine interessante Darstellung wie ich finde…
Grundsätzlich ist bei einem Arrangement bei einem der Werte deren Patente für die Blockbuster Medikamente in den nächsten 3 Jahre ablaufen darauf zu achten, dass interessant „Neuwirkstoffe“ bis dahin auf den Markt kommen oder aber diese durch Zukäufe ersetzt werden.