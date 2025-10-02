Start neuer US-Pharmazöllen doch erst später

Kurz vor der angepeilten Einführung am 1. Oktober hieß es aus US-Regierungskreisen, dass die Europäische Union von den neuesten Zollregeln für Pharmaprodukte verschont bleibe: Auf EU-Importe werde weiterhin ein Zoll von 15 Prozent erhoben./ngu/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,21 % und einem Kurs von 112,1 auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um +10,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,93 %.

Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 216,00 Mrd..

Roche Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,44CHF. Von den letzten 9 Analysten der Roche Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 314,00CHF was eine Bandbreite von -25,19 %/+2,13 % bedeutet.