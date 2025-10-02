Keine Verbindung zu in Deutschland gefassten Männern

GAZA/BERLIN (dpa-AFX) - Die islamistische Terrororganisation Hamas hat jegliche Verbindung zu den in Deutschland festgenommenen Verdächtigen bestritten. "Die Behauptung, dass die Festgenommenen Verbindungen zur Hamas haben, entbehren jeder Grundlage und zielt darauf ab, den Ruf der Bewegung zu beschmutzen und die Sympathie des deutschen Volkes für unser palästinensisches Volk zu untergraben", hieß es in einer Mitteilung der Gruppe. "Die Hamas betont, dass es stets ihre Politik war und weiterhin bleibt, ihren Kampf gegen die zionistische Besatzung ausschließlich auf Palästina zu beschränken."

Zuvor waren in Berlin drei mutmaßliche Hamas-Mitglieder festgenommen worden. Als sogenannte Auslandsoperateure sollen sie nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft von Deutschland aus Waffen und Munition für die Vereinigung beschafft haben. "Die Waffen sollten der Hamas für Mordanschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland dienen", teilte die Karlsruher Behörde mit. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte in Brüssel: "Wir gehen davon aus, dass diese Bedrohungslage konkret war."/dde/DP/zb



