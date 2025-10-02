Umfrage
Weiter Angebotsrückgang bei Mietwohnungen in Berlin erwartet
- Angebotsrückgang bei Mietwohnungen erwartet.
- Besonders im unteren und mittleren Preissegment.
- Hohe Baukosten und Auflagen bremsen Neubauten.
BERLIN (dpa-AFX) - Branchenfachleute rechnen einer Umfrage zufolge in den kommenden Jahren mit einem weiteren Angebotsrückgang bei Mietwohnungen. Insbesondere im unteren und mittleren Preissegment dürfte es damit immer schwieriger werden, etwas zu finden. Das geht aus dem aktuellen Wohnungsmarktbarometer der Investitionsbank Berlin (IBB) hervor. Demnach bleibt die Lage auf dem Mietmarkt der Hauptstadt aufgrund eines zu niedrigen Angebots äußerst angespannt.
Lediglich im obersten Preissegment, das Nettokaltmieten ab 20 Euro pro Quadratmeter umfasst, gebe es erstmals seit vielen Jahren ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage, schreibt die IBB. Das dürfte demnach auch in den kommenden Jahren der Fall bleiben.
Die größte Nachfrage gibt es dem Bericht zufolge bei mittelgroßen Wohnungen zwischen 70 und 100 Quadratmetern. Insbesondere im unteren und mittleren Preissegment fehlen hier entsprechende Wohnungen für eine Beruhigung der Marktlage. Verschärft wird dort die Situation durch den zunehmenden Rückgang bei der Zahl von Sozialwohnungen, weil für sie die Sozialbindung wegfällt.
Ein zentrales Problem für die Schaffung von mehr Wohnraum bleiben dem Bericht zufolge die hohen Baukosten. Zudem bremsten Auflagen und lange Baugenehmigungsverfahren Bauvorhaben aus. Für die Markteinschätzung hat die IBB rund 200 Fachleute befragt, die unter anderem bei Wohnungsunternehmen, in der Wissenschaft, Politik, bei Banken, Hausverwaltungen und Immobilienmaklern tätig sind./maa/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 11,17 auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +1,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 22,44 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -10,68 %/+56,31 % bedeutet.
Bin gespannt ob wieder 75% des FFO1 oder was ich für wahrscheinlich halte der AFFO ausgeschüttet wird Der AFFO ist ungefähr 50% des FFO1.
Es soll für 2025 wieder Dividende wenn es keine negativen Events gäbe.
Man habe über das Vehikel TAC, das gemeinsam mit AT und Investoren betrieben wird, 60 Mio € in distresste Assets im Raum London investiert zu Multiple 13. Die Verkäufer waren in Problemen wegen der Anschlussfinanzierung. Diese Wohnungen waren fast komplett vermietet.
Plan ist bei diesen Assets die unterlassenen Investitionen nachzuholen ca 6 Mio €.
Nach 2 Jahren steigen dir Mieten auf 5 Mio und der Wert wird auf ca 95 Mio hochgeschrieben.
Danach kommt die normale Phase mit 5,5% Miete, regelmäßige Erhöhungen und ca 4-5% Zuschreibungen.
Das finden solcher Opportunitåten ist begrenzt darum suche man überall in Europa und sogar in Nordamerika.
Insgesamt wolle man etwas ein Drittel der Investitionen im Ausland haben.
Ich denke dass dazu 950 Mio investiert werden müssen über 4 - 5 Jahre angefangen im letzten Quartal. Es wird zusätzlich etwa 100 Mio Investitionen kosten und 450 Mio Zuschreibungen über 6 - 7 Jahre.
Die Analysten stellten hierzu immer wieder Fragen und zeigten Unverständnis.
Ich denke das ist eine geniale Idee. Das Management muss sich dabei ständig beweisen.
Mir reicht's um investiert zu bleiben.
Eigentlich sollte es schnell zu den 15€ von TAG gehen die gleichviel Aktien haben und nur ca 20€ NTA gegen 25,20€ bei GCP.