    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Weimer

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    AfD kein Problem allein Ostdeutschlands

    Für Sie zusammengefasst
    • Weimer sieht AfD-Erfolg nicht nur als Ostproblem.
    • Gesellschaftliche Polarisierung betrifft auch den Westen.
    • Bürgerliche Mitte muss sich gegen Extremismus engagieren.

    BERLIN (dpa-AFX) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sieht den Erfolg der AfD nicht als ein Problem Ostdeutschlands, ebenso wenig wie generell Verhärtungen der Gesellschaft. "Aufkommender Autoritarismus, Polarisierung, sozialer Zerfall - das haben wir doch im Westen genauso", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit am Freitag. "Ich finde es unfair, den Ostdeutschen zu sagen, das AfD-Thema ist euer Problem. Die gesamte Gesellschaft hat hier ein Problem."

    Weimer hält es für überwindbar, auch wenn die Zustimmungswerte der AfD in den Ostländern teils um ein Vielfaches höher als in den Westländern sind. "Ich glaube auch nicht, dass rund 30 Prozent der Ostdeutschen ernsthaft mit einem neonationalistischen, halb aus dem Nazi-Jargon herkommenden Gedankengut sympathisieren", sagte er. "Solche Stimmungslagen können sich schnell ändern. Bei der nächsten Bundestagswahl kann das AfD-Soufflé auch wieder zusammenfallen."

    Wichtig sei es aber angesichts eines Sich-Hochschaukelns der politischen Ränder - er nannte AfD und Linke -, dass sich die bürgerliche Mitte engagiere. "Wir dürfen nicht schweigen, wenn Extremisten lauter werden. Die bürgerliche Mitte muss sich äußern, sie darf ihre Räume, ihre Symbole nicht preisgeben, sonst besetzen sie andere." Er verwies etwa auf das Hambacher Schloss, das Rechtsextremisten für Aufmärsche nutzten. Es gilt als eine "Wiege der deutschen Demokratie", weil dort 1832 Zehntausende für Grundrechte, nationale Einheit und ein freies Europa demonstriert hatten./and/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Weimer AfD kein Problem allein Ostdeutschlands Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sieht den Erfolg der AfD nicht als ein Problem Ostdeutschlands, ebenso wenig wie generell Verhärtungen der Gesellschaft. "Aufkommender Autoritarismus, Polarisierung, sozialer Zerfall - das haben wir doch im Westen …