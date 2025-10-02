    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    30 Boote steuern weiter auf Gaza zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Israelische Marine stoppt 13 Hilfsschiffe im Mittelmeer.
    • Rund 30 Boote setzen Kurs auf Gazastreifen fort.
    • Aktivisten lehnen israelisches Angebot zur Lieferung ab.

    GAZA (dpa-AFX) - Nach dem Militäreinsatz der israelischen Marine gegen eine private Flotte von Schiffen mit Hilfslieferungen steuern nach Angaben der Aktivisten noch immer zahlreiche Boote auf den Gazastreifen zu. 13 Schiffe seien im Mittelmeer abgefangen worden, rund 30 weitere setzten ihre Reise aber fort, teilte die Global Sumud Flotilla mit. "Wie fahren weiterhin durch das Mittelmeer, um die Belagerung des Gazastreifens zu durchbrechen", sagte ein Sprecher der Organisation.

    Zuvor hatte die israelische Marine mehrere Boote gestoppt und ihre Passagiere in einen israelischen Hafen gebracht. Unter den mehreren hundert Besatzungsmitgliedern war auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Die Teilnehmer der propalästinensische Flottille wollten nach eigenen Angaben Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung direkt in den Gazastreifen bringen.

    Das Angebot der israelischen Streitkräfte, ihre Ladung über Häfen außerhalb des Gazastreifens in den abgeriegelten Küstenstreifen zu bringen, lehnten die Aktivisten ab. Israels Außenministerium warf den Teilnehmern der Flotte daraufhin vor, nur an Provokation interessiert zu sein./dde/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
